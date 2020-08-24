5 премиальных автомобилей, сильнее всего теряющих в цене

По данным компании iSeeCars, через три года эксплуатации, большинство машин теряет чуть более 39% от своей первоначальной стоимости. Но у некоторых моделей такая потеря может быть просто катастрофической. В этом случае владелец сталкивается не только с тем, что его машина за несколько лет обесценивается вдвое но и с тем, что продать автомобиль становится настоящей проблемой. Ведь никто не хочет покупать вещь, которая еще через три года будет стоить просто копейки.

Интересно, что сильнее всех падают в цене электромобили. Скажем, популярные электрокары Nissan Leaf и BMW i3 (обе машины можно встретить в России) через 5 лет теряют 71% и 70,9% от своей первоначальной стоимости

Audi A4 и Infiniti Q50 теряют в первые три года 51% стоимости, поэтому купить их можно за 1 200 000 рублей. Трехлетняя «трешка» BMW обойдется всего на 100 000 рублей дороже. Ну а престижный Mercedes-Benz Е-класса дешевеет на 55%. Приобрести седан в кузове W212 можно за вполне доступные 1 300 000—1 700 000 рублей.