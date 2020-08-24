5 премиальных автомобилей, сильнее всего теряющих в цене

По данным компании iSeeCars, через три года эксплуатации, большинство машин теряет чуть более 39% от своей первоначальной стоимости. Но у некоторых моделей такая потеря может быть просто катастрофической. В этом случае владелец сталкивается не только с тем, что его машина за несколько лет обесценивается вдвое но и с тем, что продать автомобиль становится настоящей проблемой. Ведь никто не хочет покупать вещь, которая еще через три года будет стоить просто копейки.
Интересно, что сильнее всех падают в цене электромобили. Скажем, популярные электрокары Nissan Leaf и BMW i3 (обе машины можно встретить в России) через 5 лет теряют 71% и 70,9% от своей первоначальной стоимости
Audi A4 и Infiniti Q50 теряют в первые три года 51% стоимости, поэтому купить их можно за 1 200 000 рублей. Трехлетняя «трешка» BMW обойдется всего на 100 000 рублей дороже. Ну а престижный Mercedes-Benz Е-класса дешевеет на 55%. Приобрести седан в кузове W212 можно за вполне доступные 1 300 000—1 700 000 рублей.
Тут стоит помнить, что конструкция премиальных автомобилей сложная, а обслуживать их дорого. Это одна из причин, по которой ценники тают на глазах. К примеру, у того же Mercedes-Benz Е-класса на 90 000 км предусмотрено большое ТО, где у двигателя меняют цепь ГРМ. Потенциальному покупателю надо обратить на это пристальное внимание, особенно если он выбирает машину с мотором 1,8 л. Дело в том, что цепь у этого движка чуть ли не велосипедная, потому она быстро изнашивается. И если затянуть с заменой, можно угробить двигатель. При этом стоит ТО недешево, около 300 000 рублей. Вот хозяева и стремятся побыстрее «скинуть» престижного «немца», чтобы купить себе новый. А со старым пусть мучается новый хозяин.
Не без греха и «дизели» серии ОМ651 в разных версиях форсировки. Они оснащены пьезофорсунками, которые со временем начинают течь. Это приводит к гидроударам и прогоранию поршней. Так что звезда на решетке радиатора не всегда может быть путеводной.
Представитель шведского премиума — Volvo S60, теряет 53% стоимости, а люксовый итальянский седан Maserati Quattroporte через 5 лет дешевеет на целых 72,2%!
Еще одна причина потери стоимости в том, что сейчас на рынках многих стран мира отмечается спрос на кроссоверы, а к седанам интерес падает. Так что прежде чем покупать подержанный престижный седан подумайте, может не стоит этого делать, а приобрести более ликвидную модель, скажем, Toyota Camry. Ведь она не уступит большинству премиальных машин в комфорте, при этом в цене теряет медленно.