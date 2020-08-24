5 премиальных автомобилей, сильнее всего теряющих в цене

Фото из открытых источников
Многие мечтают ездить на машинах премиальных марок. Годами копят на мечту, но когда становятся обладателями престижного автомобиля, вскоре разочаровываются. Все потому, что есть модели, которые теряют в цене быстрее всего. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, с какими именно машинами не стоит связываться.

По данным компании iSeeCars, через три года эксплуатации, большинство машин теряет чуть более 39% от своей первоначальной стоимости. Но у некоторых моделей такая потеря может быть просто катастрофической. В этом случае владелец сталкивается не только с тем, что его машина за несколько лет обесценивается вдвое но и с тем, что продать автомобиль становится настоящей проблемой. Ведь никто не хочет покупать вещь, которая еще через три года будет стоить просто копейки.

Интересно, что сильнее всех падают в цене электромобили. Скажем, популярные электрокары Nissan Leaf и BMW i3 (обе машины можно встретить в России) через 5 лет теряют 71% и 70,9% от своей первоначальной стоимости

Audi A4 и Infiniti Q50 теряют в первые три года 51% стоимости, поэтому купить их можно за 1 200 000 рублей. Трехлетняя «трешка» BMW обойдется всего на 100 000 рублей дороже. Ну а престижный Mercedes-Benz Е-класса дешевеет на 55%. Приобрести седан в кузове W212 можно за вполне доступные 1 300 000—1 700 000 рублей.

  • Infiniti Q50
    Фото из открытых источников
  • BMW 3-серии
    Фото из открытых источников

Тут стоит помнить, что конструкция премиальных автомобилей сложная, а обслуживать их дорого. Это одна из причин, по которой ценники тают на глазах. К примеру, у того же Mercedes-Benz Е-класса на 90 000 км предусмотрено большое ТО, где у двигателя меняют цепь ГРМ. Потенциальному покупателю надо обратить на это пристальное внимание, особенно если он выбирает машину с мотором 1,8 л. Дело в том, что цепь у этого движка чуть ли не велосипедная, потому она быстро изнашивается. И если затянуть с заменой, можно угробить двигатель. При этом стоит ТО недешево, около 300 000 рублей. Вот хозяева и стремятся побыстрее «скинуть» престижного «немца», чтобы купить себе новый. А со старым пусть мучается новый хозяин.

Не без греха и «дизели» серии ОМ651 в разных версиях форсировки. Они оснащены пьезофорсунками, которые со временем начинают течь. Это приводит к гидроударам и прогоранию поршней. Так что звезда на решетке радиатора не всегда может быть путеводной.

  • Volvo S60
    Фото из открытых источников
  • Maserati Quattroporte
    Фото из открытых источников

Представитель шведского премиума — Volvo S60, теряет 53% стоимости, а люксовый итальянский седан Maserati Quattroporte через 5 лет дешевеет на целых 72,2%!

Еще одна причина потери стоимости в том, что сейчас на рынках многих стран мира отмечается спрос на кроссоверы, а к седанам интерес падает. Так что прежде чем покупать подержанный престижный седан подумайте, может не стоит этого делать, а приобрести более ликвидную модель, скажем, Toyota Camry. Ведь она не уступит большинству премиальных машин в комфорте, при этом в цене теряет медленно.

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24 августа 2020
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