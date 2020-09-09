Прощай, Toyota Alphard: Volkswagen запатентовал в России новый минивэн Viloran

Когда-то в модельной линейке Volkswagen присутствовали Touran и Sharan — сегодня же минивэнов в шоу-румах бренда нет, если не брать во внимание Multivan, который, скорее, является микроавтобусом. Но, похоже, грядут перемены: вольфсбургцы запатентовали внешность Viloran, дебютировавшего в ноябре минувшего года в Поднебесной.

«Вилоран» — самая крупная модель, построенная на модульной платформе MQB. Ее длина составляет 5300 мм, ширина — 2000 мм, а колесная база — 3180 мм, что на 180 мм больше, чем, к примеру, у того же Multivan. Минивэн может похвастать вместительным грузовым отсеком, «проглатывающим» от 436 литров багажа при поднятых спинках заднего ряда и, разумеется, семью посадочными местами.