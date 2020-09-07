Что делать, если во дворе дома постоянно паркуется чей-то грузовик

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а как грузовики в принципе могут докучать жителям многоэтажки? И если со здоровенными фурами все, вроде бы, ясно (а порой под окнами жилых домов паркуются и они), то чем мешают те же «Газельки» и им подобные фургоны и микроавтобусы? Здесь на ум приходит как минимум четыре варианта.

Во-первых, коммерческий транспорт нередко преграждает проезд другим автомобилям, «высовываясь» своими «мордами» за условные границы парковочного места. Во-вторых, из-за своих внушительных габаритов большегрузы зачастую занимают непозволительно большую площадь, на которой спокойно разместились бы две легковушки.

В-третьих, за грузовиком, пришвартовавшимся у дороги, можно не разглядеть ребенка, выскочившего с тротуара на проезжую часть — очень опасная аварийная ситуация. И, наконец, в-четвертых, фургоны, микроавтобусы, самосвалы и прочие «здоровяки» банально не «вписываются» в ландшафт придомовой территории. Не критично, но и приятного мало.