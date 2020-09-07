Что делать, если во дворе дома постоянно паркуется чей-то грузовик

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а как грузовики в принципе могут докучать жителям многоэтажки? И если со здоровенными фурами все, вроде бы, ясно (а порой под окнами жилых домов паркуются и они), то чем мешают те же «Газельки» и им подобные фургоны и микроавтобусы? Здесь на ум приходит как минимум четыре варианта.
Во-первых, коммерческий транспорт нередко преграждает проезд другим автомобилям, «высовываясь» своими «мордами» за условные границы парковочного места. Во-вторых, из-за своих внушительных габаритов большегрузы зачастую занимают непозволительно большую площадь, на которой спокойно разместились бы две легковушки.
В-третьих, за грузовиком, пришвартовавшимся у дороги, можно не разглядеть ребенка, выскочившего с тротуара на проезжую часть — очень опасная аварийная ситуация. И, наконец, в-четвертых, фургоны, микроавтобусы, самосвалы и прочие «здоровяки» банально не «вписываются» в ландшафт придомовой территории. Не критично, но и приятного мало.
Раньше победить в борьбе с соседом-водителем большегруза было практически невозможно, но с 1 января текущего года в силу вступил приказ Министерства транспорта № 199, фактически запретивший парковку коммерческих транспортных средств (грузовиков, такси и автобусов), принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, во дворах жилых домов.
Правда, есть два важных нюанса. Первый: нововведения касаются исключительно городов федерального значения — то есть, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Второй — за нарушение правил, установленных приказом, на сегодняшний день никакой административной ответственности не предусмотрено.
Однако это вовсе не значит, что жителям ничего не остается, кроме как целыми днями смотреть из окна на «страшный» грузовик, надеясь, что однажды наказание все-таки введут. Жаловаться можно, и даже более того — нужно.
– Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя при занятии парковочных мест коммерческим транспортом имеют право и возможность обращаться в ГИБДД, Министерство транспорта, управляющую компанию своего дома и даже лицензирующий орган (касается, например, такси ), — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Аким Ложковой, эксперт адвокатской конторы «Бородин и Партнеры».
Даже несмотря на то, что административная ответственность за нарушение правил парковки коммерческим транспортом в Кодексе не прописана, правоохранительные органы подобные жалобы от граждан без внимания не оставляют. Как минимум, устанавливают собственника и проводят с ним воспитательную беседу. Зачастую хватает и ее, чтобы водители большегруза принимались за поиски иных парковок.
А если разговор не помогает?
Если грузовик продолжает мозолить глаза жителям после визита правоохранителей, то события могут развиваться по одному из двух сценариев — все зависит от максимальной разрешенной массы «яблока раздора». Когда речь идет о транспортном средстве с массой до 3,5т (те же грузовые «Газельки»), то закон бессилен — даже ссылаясь на приказ, принудить водителя к освобождению парковки нельзя.
Если же у машины максимальная разрешенная масса выше, то на помощь, по сути, бесполезному приказу приходят ПДД, а именно 17-я глава «Движение в жилых зонах». В п.17.2 сказано, что во дворах, помимо прочего, запрещена «стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест».
За нарушение этого правила предусмотрено вполне реальное наказание: штраф в размере 3000 рублей — в Москве и Санкт-Петербурге или 1500 целковых — в регионах (ст.12.28 КоАП).
– Можно пожаловаться в местную ГИБДД: например, позвонить по телефону и сообщить, что в нарушение приказа Минтранса от 17.05.2018 №199, а также статьи 12.28 КоАП РФ на стоянке во дворе жилого дома по такому-то адресу припарковано грузовое транспортное средство, — советует читателям портала «АвтоВзгляд» юрист Евгений Шупиков.
Некоторые также рекомендуют гражданам, страдающим от паркующихся под окнами грузовиков, созвать собрание соседей и установить по возможности во дворе шлагбаум. Совет, бесспорно, хороший, но сработает это лишь в том случае, если водитель-эгоист не является жильцом того же дома. В противном случае ключ от «ворот» будет и у него, а тогда в чем смысл?
Не стоит прибегать и к самостоятельной эвакуации грузовика с парковки, как бы сильно он вам ни досаждал. В противном случае есть риск нарваться на штраф в размере до 500 рублей за «уничтожение или повреждение чужого имущества» или даже угодить за решетку.