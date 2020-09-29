Полностью новые Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway: секретов больше нет

Пресс-релиз марки Dacia громко сообщает, что для румынско-французских «бюджетников» наступила «новая эпоха дизайна». И релиз не преукрашивает действительность! Машины действительно стали гармоничнее, пропорциональнее и… красивее. Пожалуй, впервые за всю историю «Логана» и «Сандеро» их можно назвать эстетичными. (Впрочем, как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные, и кому-то самый первый кургузый квадратный Logan казался шедевром.)

Из объективных моментов отметим, что машины впервые обзавелись полностью светодиодной оптикой и полноценными дверными ручками. Но куда важнее, что автомобили стали намного шире: 1848 мм вместо 1733 мм! Так что главные конкуренты — Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio — по этому параметру остались далеко позади. А ещё Logan традиционно обходит конкурентов по объему багажника — он теперь аж на 528 литров против прежних 510.