Полностью новые Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway: секретов больше нет

Пресс-релиз марки Dacia громко сообщает, что для румынско-французских «бюджетников» наступила «новая эпоха дизайна». И релиз не преукрашивает действительность! Машины действительно стали гармоничнее, пропорциональнее и… красивее. Пожалуй, впервые за всю историю «Логана» и «Сандеро» их можно назвать эстетичными. (Впрочем, как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные, и кому-то самый первый кургузый квадратный Logan казался шедевром.)
Из объективных моментов отметим, что машины впервые обзавелись полностью светодиодной оптикой и полноценными дверными ручками. Но куда важнее, что автомобили стали намного шире: 1848 мм вместо 1733 мм! Так что главные конкуренты — Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio — по этому параметру остались далеко позади. А ещё Logan традиционно обходит конкурентов по объему багажника — он теперь аж на 528 литров против прежних 510.
Технически Logan и Sandero тоже стали совершеннее. Старая платформа B0 отправлена на заслуженную пенсию, а вместо нее теперь используется более современная архитектура CMF. Формально схема шасси осталась прежней (стойки McPherson спереди, полузависимая балка сзади), но на смену гидравлическому усилителю пришел электрический, что позволило снизить усилие на руле на треть. Но экономика должна быть экономной, и задние тормоза сохранили барабанные механизмы.
Отдельный блок релиза посвящен системам безопасности — старая платформа их просто не поддерживала. Отныне даже базовые версии будут щеголять шестью подушками безопасности, системой автоматического торможения и контролем слепых зон. И есть шанс, что российские версии моделей под маркой Renault тоже переедут на свежую архитектуру! Во всяком случае, соплатформенные Clio вовсю накатывают тестовые километры по окрестностям Тольятти.
Салон тоже преобразился весьма заметно, притом расстояние между рядами сидений выросло на 42 мм, а для седана доступны раскладные столики на спинках передних кресел. Еще одна любопытная деталь — авторы интерьера решили отказаться от простой медиасистемы! Вместо нее — крепление для смартфона плюс пара штатных динамиков. Хотя полноценная мультимедиа тоже есть — с восьмидюймовым тачскрином и протоколами Apple CarPlay и Android Auto.
Обсуждать гамму моторов не имеет смысла: в Европе заявлены только литровые трехцилиндровые моторчики на бензине и метане — у нас набор агрегатов наверняка будет другим. Разумеется, иным будет и наполнение комплектаций. На европейском рынке круиз-контроль — базовое оборудование, а среди опций значатся климат-контроль, датчик дождя, электрический стояночный тормоз, камера заднего вида и парктроники. Что из этого перепадет нам? А главное — когда?