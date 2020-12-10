В России отзывают автомобили Audi и Mercedes-Benz

Как сообщает Росстандарт, причиной проведения отзывной кампании Audi послужил отсоединяющийся уплотнитель водоотводящего короба, который из-за вибраций может соприкасаться с горячими деталями мотора и даже подгорать. Чтобы решить эту проблему, на всех потенциально опасных четырехдверках установят фиксирующую пластику, предотвращающую «гуляния» уплотнителя.

Что же до Mercedes-Benz, то штутгартцы обнаружили «несоответствие предписаниям сварных швов на каркасе передних сидений». На машинах, подпадающих под сервисную кампанию, эти самые каркасы передних сидений заменят.

И в том, и в другом случае все работы будут проводиться бесплатно. В ближайшее время владельцев автомобилей из «отзывного» списка оповестят о необходимости обратиться на сервис.

Добавим, что речь идет о седанах Audi A8, S8 и S8 plus, проданных российскими дилерами в период с 2012 по 2017 год, а также компактвэнах Mercedes-Benz B-класса, сошедших с конвейера в октябре-ноябре 2018-го.