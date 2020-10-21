LADA Vesta цвета «Сердолик»: все, что вы не знали об Ижевском автозаводе

Урал — один из мощнейших промышленных регионов России, где ковали железо еще в XVII веке. Хребет России. Демидовы и Чусовая, поставки в Адмиралтейство, лучший в стране металл. О богатстве Урала ходили легенды, а на его склонах семимильными шагами развивалась тяжелая промышленность. Так было и при царе, и при Советах, так все идет и при нынешней власти, и будет впредь…
Во времена НЭПа здесь начали зарождаться новые для молодого советского государства технологии: в Ижевске разработали и стали производить такую нужную стране мототехнику, ставшую впоследствии легендарным мотоциклом «ИЖ». С момента разработки и до серийного выпуска прошло всего 4 года, невероятный даже по сегодняшним меркам срок! Однако уже в середине 1933 года первые произведения уральских мастеров сошли с конвейера. Считается, что до шестидесятых Ижевск выпускал исключительно двухколесную технику, но это не совсем так: в тех же тридцатых здесь, на Урале, собрали «пилотную» партию советских малолитражек «НАТИ-2». Так что судьба Ижевска была изначально предрешена: он просто обязан был стать городом со своим автозаводом.
Ах, эти могучие шестидесятые, когда великие стройки опережали друг друга, и «не было лучшего флага». В стане началась масштабная закладка заводов по производству легковых автомобилей. Строили АВТОВАЗ, глобально реконструировали ГАЗ, происходило масштабное перевооружение Московского завода малолитражных автомобилей, позже ставшего Автомобильным Заводом им Ленинского Комсомола. Наращивали мощности в Запорожье. Но этого было недостаточно — требовался новый автозавод, за право обладания которым соперничали Москва, Киев, Свердловск, Пермь и многие другие города. Победителем же в этом соревновании вышел Ижевск. Поскольку только на Урале могли справиться со столь сложной задачей: в кратчайшие сроки возвести предприятие, которое не будет уступать лучшим представителям отрасли со всего мира. Помогать в этом вопросе должна была одна очень известная французская компания — Renault. Такая вот историческая «пасхалочка».
Завод заложили в 1965 году, а уже в декабре 1966 с конвейера сошел первый автомобиль — «Москвич-408». Позже его сменит 412-й, которых всего выпустят 2 300 000 штук. «Москвичи» с
«Ижа», кстати, ценились у советских водителей выше, чем автомобили столичной сборки. Опытные автовладельцы говорят, что качество этих автомобилей было ощутимо лучше, а служили они дольше. Да и ОТК ижевского завода строже подходил к оценке выпускаемой продукции — сказывались корни, связывающие предприятия с оборонно-промышленным комплексом СССР.
В 1969 году в Ижевске запустили собственные цеха мелкой штамповки, сварочно-кузовное производства, сварки и окраски, а на сборку своего первого миллиона автомобилей ижевчане потратили 11 лет. Юбилейным стал ИЖ-2125 «Комби» бежевого цвета. Он же, к слову, отметил и двухмиллионный рубеж завода. Кстати, ИЖ «Комби» — первый отечественный лифтбэк, кузов, которым нынче увлекаются все мировые автостроители.
А в 1988 году зарегистрирован рекорд: за год с конвейера, который стал работать быстрее, сошло без малого 190 000 автомобилей. а трехмиллионный ИЖ — тоже «Комби», но уже оранжевого цвета «Апельсин» — произвели в 1989 году.
Девяностые дались Ижевскому автозаводу тяжело, не помогли и новые модели: «Орбита», которая так и не смогла полноценно встать на конвейер, и «Ода». Советский гигант размеренно шагал в направлении заката, пока в двухтысячных не был найден, возможно, единственный верный выход из бедственного положения: в самом начале нового века в Удмуртии наладили производство шестой и
четвертой моделей LADA. Но очередным «миллионником» вновь стал ИЖ — это была «Ода Версия» синего цвета.
Потом наступила «корейская эпоха»…, а в апреле 2011 года началось полноценное восстановление былой стати завода: вновь, спустя много лет застоя, появилась возможность набрать персонал и перейти на работу в две смены. Связано это событие было с грядущими большими переменами: сначала ижевчане освоили сборку ВАЗ-2107, а через полгода вошли в группу АВТОВАЗ.
Год 2012 стал отправной точкой для предприятия и масштабной комплексной модернизацией всего производственного комплекса: с конвейера сошли последние «Оды» и вазовская «классика». Второе десятилетие XXI века ознаменовалось для ИжАвто началом промышленного производства самого массового автомобиля России — LADA Granta; также был налажен выпуск автомобилей на платформе Альянса Renault-Nissan — седан Nissan Sentra и Tiida. В Ижевске вновь забурлила жизнь, ведь завод наконец-то, спустя двадцать лет «безвременья», возвращался к былому величию.
Свой полувековой юбилей ИжАвто отметил запуском новинки: на Урале дали старт флагману отечественного автомобилестроения LADA Vesta. Cначала запустили седан, а чуть позже — универсал SW и так любимую россиянами внедорожную модификацию SW Cross, предварительно существенно обновив прессовое производство, а также цеха сварки, окраски, сборки и производства пластика.
15 декабря 2017 года с ижевского конвейера сошел пятимиллионный автомобиль. Впервые в истории завода — это LADA, а не «Москвич» и его производные. Красная Vesta цвета «Сердолик» в кузове SW Cross и комплектации Luxe. К настоящему моменту реализовано более 450 тысяч LADA Vesta всех модификаций — теперь лицо завода, подтверждение того самого «счастливого будущего», начало которого предприятие так долго ожидало. И, кажется, наконец-то дождалось! Отличный подарок самим себе к 55-летию, поздравляем всей редакцией!