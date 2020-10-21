LADA Vesta цвета «Сердолик»: все, что вы не знали об Ижевском автозаводе

Во времена НЭПа здесь начали зарождаться новые для молодого советского государства технологии: в Ижевске разработали и стали производить такую нужную стране мототехнику, ставшую впоследствии легендарным мотоциклом «ИЖ». С момента разработки и до серийного выпуска прошло всего 4 года, невероятный даже по сегодняшним меркам срок! Однако уже в середине 1933 года первые произведения уральских мастеров сошли с конвейера. Считается, что до шестидесятых Ижевск выпускал исключительно двухколесную технику, но это не совсем так: в тех же тридцатых здесь, на Урале, собрали «пилотную» партию советских малолитражек «НАТИ-2». Так что судьба Ижевска была изначально предрешена: он просто обязан был стать городом со своим автозаводом.

Ах, эти могучие шестидесятые, когда великие стройки опережали друг друга, и «не было лучшего флага». В стане началась масштабная закладка заводов по производству легковых автомобилей. Строили АВТОВАЗ, глобально реконструировали ГАЗ, происходило масштабное перевооружение Московского завода малолитражных автомобилей, позже ставшего Автомобильным Заводом им Ленинского Комсомола. Наращивали мощности в Запорожье. Но этого было недостаточно — требовался новый автозавод, за право обладания которым соперничали Москва, Киев, Свердловск, Пермь и многие другие города. Победителем же в этом соревновании вышел Ижевск. Поскольку только на Урале могли справиться со столь сложной задачей: в кратчайшие сроки возвести предприятие, которое не будет уступать лучшим представителям отрасли со всего мира. Помогать в этом вопросе должна была одна очень известная французская компания — Renault. Такая вот историческая «пасхалочка».