Автомобили каких марок категорически не хотят покупать в России

Все дело в том, что компания покинула российский рынок весной прошлого года, с мая не продав ни одной машины. Так что в 2020 году SsangYong уже не будет фигурировать в отчетах о сбыте.

Получше дела идут у бренда Chrysler. Американцы реализовали 45 автомобилей с отрицательной динамикой в 39%. Тем не менее автостроитель по-прежнему остается на рынке, но всего лишь с одной моделью — минивэном Pacifica с неприличным ценником в 4 189 000 рублей. Не исключено, что в обозримом будущем марка покинет наш рынок.

В третью строчку с конца вписался китайский Hawtai с результатом в 69 экземпляров (-52%). Четвертым пунктом следует «поднебесный» Foton (189 машин, −48%), чьи продажи, прямо скажем, не блещут. Из-за чего, предположительно, и покинула рынок одна из двух предложенных маркой легковых моделей — пикап Tunland. А внедорожник Foton Sauvana еще можно найти у дилеров.

Пятерку «невезучих» замыкает Brilliance (266 единиц, +56%). Кроме того, в ТОП-10 вошли smart (746 штук, +8%), Isuzu (831 автомобиль, +3%), премиальный Cadillac (975 «легковушек», −17%), FIAT (1312 машин, 16%) и Zotye (1373 авто, −57%).