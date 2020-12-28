УАЗ собрался завалить Америку внедорожниками за государственный счет

К моменту взлета оглашались договоренности с колхозом, по грядкам которого проляжет трасса, коровником, где устроят отель семь звезд, машинно-тракторной станцией, в которой сделают паддок и постом ГАИ на развилке — на его месте возникнет международный аэропорт. Ни разу не приходилось слышать о возвращении переговорщиков. Все новости обрывались на взлете. Альбион оказывался настолько туманным, что поглотил все делегации до единой. Потом «королевские гонки» стали национальным приоритетом и все получилось без колхозников. Теперь в Сочи есть трасса, в F1 мелькают русские гонщики.
С Америкой сопоставимо. Ее покоряют с не меньшим азартом, но большей регулярностью. Самый триумфальный вариант получить себе кусок Америки — учинить бизнес, покорить рынок, развернуть торговлю. Но обзавестись Америкой удается в основном частным лицам. Они прилетают в Силиконовую долину и через несколько лет водят экскурсии по собственной вилле, рассказывая о многомиллионной стоимости. Схватить зубами Америку государственным структурам сложнее. Анну Чапман прогнали, Джордж Трофимофф получил пожизненное, Олега Калугина ждут дома, чтобы расстрелять. И тут за Америку решительно взялся УАЗ.
Найден партнер. Аккуратно упакованы и доставлены два живых экземпляра для сертификации. В общих чертах определены комплектации и цены. Предвкушение кружит голову. Еще немного — и Америка зажмурится от восхищения, наслаждаясь невиданным — UAZ Patriot и Pickup.
В детском саду фольклор давал выразительное описание максимальной наглости: бежать навстречу паровозу и кричать «Задавлю!» Подсовывать американцам автомобили в их самом любимом, самом конкурентном и самом блистательном классе — максимальная наглость. Спорить с пикапами и внедорожниками на американском рынке берутся лишь сильнейшие японцы и немцы. Живущие на соседнем континенте бразильцы с аргентинцами на североамериканском рынке стараются не показываться.
Для входа в США УАЗ отказался от своего имени и взял псевдоним итальянской фирмы Bremach. С ней в 2009 году была предпринята странная попытка выиграть тендер на поставку карет «Скорой помощи», для чего в Россию привезли 35 автомобилей Bremach T-REX, ставших у нас УАЗ-4963. Сама фирма Bremach с 2005 года принадлежала концерну FIAT, но в 2018 умерла, сохранив некий филиал в Калифорнии.
Теперь под его именем Америка получит два автомобиля: Bremach Taos/Patriot за $26 405 и Bremach Brio/ Pickup за $27 882. Покорить Америку наш завод попробует лучшим, что наработано годами: бензиновым двигателем ЗМЗ в 2,7 литра мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой PUNCH Powerglide 6L50, происхождение которой вызывает споры и сомнения, поскольку делают ее в Индии, Китае и Франции. Нам грезится французская. С раздаткой Divgi-TTS вопросов нет: она из Индии. И сейчас два UAZ катаются по Америке, предвкушая сертификацию.
Однако на днях в США закончился тяжелый раунд судебной легализации автомобиля Mahindra Roxor. Это лицензионный Jeep CJ, который похож на Jeep, как и полагается сыну на отца в приличной семье. Но нынешний владелец марки — итальянский FIAT, урвавший собственный кусок вожделенной Америки в виде Chrysler, выступает против индусов, открывших завод в Мичигане. И FIAT наконец-то добился от Mahindra изменения дизайна и статуса. Теперь у них не внедорожник, а сельхозинвентарь и в соответствии с сертификатом ему запрещено ездить по дорогам общего пользования — только по саванне, прериям и колхозам.
Замахиваясь на Америку, УАЗ упирается в эту же проблему сертификации. Сколько русский «джип» ни дорабатывай, приличным американцем он не станет. И имеет перспективу получить вид на жительство с серьезными ограничениями, как Mahindra, став инвентарем, а не автомобилем. Хотя со стороны Bremach веет удивительными слухами о производстве УАЗов в Америке, что означает их досборку с богатыми вкраплениями более уместных комплектующих, в первую очередь двигателя. При этом завод мало чем рискует.
Дело в том, что основные издержки покрывает государство. За экспортную попытку УАЗу вне зависимости от результата полагается: возмещение налога на добавленную стоимость при экспорте товаров; субсидия предприятию, развивающему экспорт российской продукции; субсидии на компенсацию затрат на научно-исследовательскую деятельность; компенсация затрат на приобретение оборудования или затрат на инвестиции в инфраструктуру и патентование за рубежом, а так же на 80% фактически понесенных затрат при транспортировке своей продукции на внешние рынки. (государство субсидирует затраты на поставку автомобильным, воздушным и водным транспортом и издержки, связанные с арендой вагонов, платформ, контейнеров).
Плюс к этому предприятие получает доступ к механизмам льготного кредитования по направлениям: инвестиционные кредиты на создание экспортоориентированного производства в России и/или за рубежом, постэкcпортное финансирование и международный факторинг, форфейтинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей.
Почему бы при таких условиях не съездить в Америку? Тем более, что провал падет пятном не на УАЗ, а на неудачников из Bremach.