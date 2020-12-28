УАЗ собрался завалить Америку внедорожниками за государственный счет

Найден партнер. Аккуратно упакованы и доставлены два живых экземпляра для сертификации. В общих чертах определены комплектации и цены. Предвкушение кружит голову. Еще немного — и Америка зажмурится от восхищения, наслаждаясь невиданным — UAZ Patriot и Pickup.

В детском саду фольклор давал выразительное описание максимальной наглости: бежать навстречу паровозу и кричать «Задавлю!» Подсовывать американцам автомобили в их самом любимом, самом конкурентном и самом блистательном классе — максимальная наглость. Спорить с пикапами и внедорожниками на американском рынке берутся лишь сильнейшие японцы и немцы. Живущие на соседнем континенте бразильцы с аргентинцами на североамериканском рынке стараются не показываться.

Для входа в США УАЗ отказался от своего имени и взял псевдоним итальянской фирмы Bremach. С ней в 2009 году была предпринята странная попытка выиграть тендер на поставку карет «Скорой помощи», для чего в Россию привезли 35 автомобилей Bremach T-REX, ставших у нас УАЗ-4963. Сама фирма Bremach с 2005 года принадлежала концерну FIAT, но в 2018 умерла, сохранив некий филиал в Калифорнии.

Теперь под его именем Америка получит два автомобиля: Bremach Taos/Patriot за $26 405 и Bremach Brio/ Pickup за $27 882. Покорить Америку наш завод попробует лучшим, что наработано годами: бензиновым двигателем ЗМЗ в 2,7 литра мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой PUNCH Powerglide 6L50, происхождение которой вызывает споры и сомнения, поскольку делают ее в Индии, Китае и Франции. Нам грезится французская. С раздаткой Divgi-TTS вопросов нет: она из Индии. И сейчас два UAZ катаются по Америке, предвкушая сертификацию.