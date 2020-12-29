5 автомобильных приложений, призванных помочь водителям обогатиться

ПАМПАДУ
Это бесплатный сервис онлайн-страхования, при помощи которого владельцы автобизнеса, компании и рядовые автолюбители могут оформить электронные полисы ОСАГО и получать за это вознаграждение. Схема работы проста: человек регистрируется, становится страховым агентом и начинает оформлять через личный кабинет электронные полисы. С каждого оформленного ОСАГО начисляется комиссия. В среднем вознаграждение составляет от 10% до 35 % от суммы сделки. Средства можно вывести практически сразу после продажи полиса.
Плюсы:
– моментальный и официальный вывод средств
– возможность выбрать подходящее предложение у одной из 14 страховых компаний
Минусы:
– в некоторых регионах комиссионные вознаграждения ниже
RENTRIDE
Сервис позволяет компенсировать расходы на содержание личного автомобиля, при этом позволяет еще и зарабатывать за счет аренды. Автовладелец регистрируется и размещает объявление, получает отклики арендаторов, а затем выбирает, на каких условиях сдать машину в аренду. Комиссия сервиса от стоимости сделки составляет 15%.
Важно, что сервис берет на себя решение таких вопросов, как выплата штрафов и компенсация повреждений. Если собственник не хочет встречаться с арендаторами лично и заниматься подготовкой машины, софт предлагает услугу консьержа — сотрудник заберет авто, а после окончания аренды примет ее у пользователя, проверит техническое состояние и вернет по указанному адресу.
Плюсы:
– понятный интерфейс
– возможность выбирать проверенных арендаторов
Минусы:
– подключение дополнительных сервисов влияет на размер комиссии
АВИТО АВТО
Площадка предназначена для покупки и продажи автомобилей. Для тех, кто хочет быстро продать свою машину, есть возможность создавать объявления прямо с телефона и тут же загружать к ним фото и видео. Отслеживать выложенные объявления можно в личном кабинете как в приложении, так и на сайте.
Кроме того, есть спецраздел для продажи всевозможных запчастей — начиная от кузова и заканчивая аксессуарами для автомобилей, маслами и автохимией. Через «барахолку» можно также продавать коммерческий транспорт и мототехнику.
Плюсы:
– удобный интерфейс для публикации объявления с телефона
Минусы:
– есть лимит бесплатных объявлений
FAST&SHINE
Сервис предоставляет услуги мобильной автомойки — команда сертифицированных автомойщиков выезжает на место заказа и моет машину при помощи специальной химии (не используя воду). Таким образом, мобильная мойка уместна в любом районе и дворе, в общественных местах, где традиционная мойка (с водой и мылом) запрещена. Необычную услугу можно рассмотреть, как возможность для бизнеса — чтобы запустить такую мобильную мойку в своем городе, предпринимателю не потребуется даже помещение: услуги по уходу за авто будут осуществляться на выезде, а все расходные материалы для обслуживания пары авто легко помещаются в обычный рюкзак. На сайте подробно описаны возможности сотрудничества и получения франшизы.
Плюсы:
– готовое решение для бизнеса
– возможность роста
Минусы:
– требуются начальные вложения
СИТИМОБИЛ
Тут, в общем-то, все понятно. Достаточно лишь зарегистрироваться, предоставить агрегатору данные об автомобиле и его водителе, подписать соглашение и подключиться. Вуаля — в свободное от работы время можно неплохо подзаработать в качестве таксиста. В отличие от других подобных сервисов, тут можно трудиться на авто различных типов кузова. А еще здесь более лояльные и выгодные условия по оплате. Кроме того, есть возможность арендовать автомобиль. К тому же, помимо текущих заказов, агрегатор дает водителям заявки от клиентов на определенное время, что позволяет заранее распределить свой день.
Плюсы:
– моментальный вывод денежных средств
– обширная клиентская база
– нет привязанности к графику
Минусы:
– штрафные санкции