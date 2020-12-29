5 автомобильных приложений, призванных помочь водителям обогатиться

ПАМПАДУ

Это бесплатный сервис онлайн-страхования, при помощи которого владельцы автобизнеса, компании и рядовые автолюбители могут оформить электронные полисы ОСАГО и получать за это вознаграждение. Схема работы проста: человек регистрируется, становится страховым агентом и начинает оформлять через личный кабинет электронные полисы. С каждого оформленного ОСАГО начисляется комиссия. В среднем вознаграждение составляет от 10% до 35 % от суммы сделки. Средства можно вывести практически сразу после продажи полиса.

Плюсы:

– моментальный и официальный вывод средств

– возможность выбрать подходящее предложение у одной из 14 страховых компаний

Минусы:

– в некоторых регионах комиссионные вознаграждения ниже