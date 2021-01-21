Почему в России уже никогда не построят настоящий русский автомобиль

Скандал с похоронами будущего УАЗ-2020 (так называемый русский Прадо) выявил цифру, потраченную на разработку несостоявшегося автомобиля — $100 млн. Мы хоть и прячемся под забором, но в мир интегрированы, законы конструирования у нас одинаковые, автомобили мы делаем по чужим следам. Но в мире создание с нуля нового автомобиля имеет иную стоимость — от $2 миллиардов до $5 миллиардов.
Этот же скандал обнаружил, что новую машину дали придумывать студентам питерского Политеха, доверив им часть кузова. Что заведомо дешевле. И дети не справились. За ними пришлось переделывать взрослым с УАЗа.
Единственную новую машину страны LADA Vesta швед Бо Андерссон делал на основе прежних НИОКР, имея финансирование, но и ему не хватило денег довести конструкцию до ума. А его война с поставщиками комплектующих вызвала скандал на уровне президента страны, потребовала вмешательства полпреда и военно-транспортной авиации.
Отдельно от проблем, не позволяющих ни одному заводу России создать новый автомобиль, существует еще более трагичная ситуация с двигателями и коробками передач. Их в стране просто некому придумать. Отсутствует все необходимое: нет конструкторов, нет идей, ней материалов, нет технологий, нет денег.
Любой новый двигатель страны — модернизированное наследие СССР. LADA Vesta вышла в люди с моторами от ВАЗ-2108, расточенными больше допустимого, обвешанными половинчатыми решениями из чужих закромов и не достигших заявленных показателей. Мотор ВАЗ-21179 так и не обнаружил в себе обещанных 122 л. с. при объеме 1,8 л и постепенно покидает модельный ряд Vesta.
Зарождавшийся УАЗ-2020 тоже остался без мотора, поскольку чужой дизель Ford не влез под капот, а модернизированный ЗМЗ от несостоявшегося кроссовера УАЗ-3170… тоже не влез. Сделать свою автоматическую коробку передач мы не смогли никогда. Ни при СССР, но сейчас. Как нет на всю страну ни одной раздаточной коробки full-time.
Зато при безграничном финансировании мы можем все. Ведь создали с нуля Aurus. У него все свое, собственной разработки и производства, включая двигатель и коробку передач. Это не совсем так. Двигатель и коробку этого автомобиля охраняет государственная тайна, позволяющая публике верить в отечественных инженеров.
А еще в стране нет необходимых производств комплектующих. Иностранные фирмы к нам не приходят, а заманить нечем. Правительство годами созидает стратегию привлечения и концепцию развития подсобных производств, но пока не придумало ни одного привлекательного варианта, постоянно срываясь на принуждение.
Впрочем, выпускать русский автомобиль в нашем Отечестве еще и бесполезно. Мы его не примем. Если он получится хорошим, то потребуем низкую цену, ведь это же не иномарка. А если выйдет плохим — не станем покупать.