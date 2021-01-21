Почему в России уже никогда не построят настоящий русский автомобиль

Скандал с похоронами будущего УАЗ-2020 (так называемый русский Прадо) выявил цифру, потраченную на разработку несостоявшегося автомобиля — $100 млн. Мы хоть и прячемся под забором, но в мир интегрированы, законы конструирования у нас одинаковые, автомобили мы делаем по чужим следам. Но в мире создание с нуля нового автомобиля имеет иную стоимость — от $2 миллиардов до $5 миллиардов.

Этот же скандал обнаружил, что новую машину дали придумывать студентам питерского Политеха, доверив им часть кузова. Что заведомо дешевле. И дети не справились. За ними пришлось переделывать взрослым с УАЗа.

Единственную новую машину страны LADA Vesta швед Бо Андерссон делал на основе прежних НИОКР, имея финансирование, но и ему не хватило денег довести конструкцию до ума. А его война с поставщиками комплектующих вызвала скандал на уровне президента страны, потребовала вмешательства полпреда и военно-транспортной авиации.

Отдельно от проблем, не позволяющих ни одному заводу России создать новый автомобиль, существует еще более трагичная ситуация с двигателями и коробками передач. Их в стране просто некому придумать. Отсутствует все необходимое: нет конструкторов, нет идей, ней материалов, нет технологий, нет денег.