Коронавирус убрал с рынка «лишних» автомобильных дилеров

В РОАД всегда учитывали исключительно «легковых» дилеров, а в этот раз решили заодно посчитать и «легких коммерческих». Получилось, что автосалонов стало на 5% больше — хорошо, но нереально, ведь сопоставление статистики некорректное. На самом же деле число ритейлеров ровно на ту же величину сократилось. Если к концу 2019 в России было зарегистрировано порядка 3800 дилеров, специализирующихся на легковушках и LCV, то в декабре 2020 — 3600.

Вероятно, дилеров стало бы по итогам «коронавирусного» года значительно меньше, если бы не китайские производители, активно развивающие свои сети в нашей стране. Так, к примеру, только в первой половине 2020-го FAW открыл 12 автосалонов, а Haval — 9. Новые центры появились также у Geely, Chery и JAC. Впрочем, запускались в столь непростых условиях и представители других марок: скажем, LADA (+5 новых дилеров).

Добавим, что в 2021 эксперты отрасли не ожидают никаких «потрясений в авторитейле». По их мнению, дилеры подготовили «подушки безопасности», нарастив маржинальность продаж и сократив расходы на содержание складов.