ТОП-5 самых популярных автомобилей в Москве

На автомобили корейской марки пришлось 14% объема столичного рынка — московские дилеры выдали клиентам без малого 28 000 машин. Родственный бренд Hyundai реализовал на треть меньше — 19 900 единиц, а Volkswagen, прописавшийся на третьей строчке рейтинга — 17 200. Замыкают ТОП-5 самых популярных марок в Белокаменной Skoda и BMW: машинами этих марок обзавелись 17 100 и 14 700 человек соответственно.

Если же говорить о конкретных моделях, то лидером местного рынка по итогам 2020 года стала Kia Rio, нашедшая 10 200 покупателей. Volkswagen Polo, возглавлявший рейтинг в 2019-ом, откатился на вторую строчку — за него проголосовали рублем почти 9000 человек. Третье место досталось Hyundai Creta, который разошелся тиражом в 7600 единиц, четвертое — Nissan Qashqai (6000 шт.), а пятое — Volkswagen Tiguan (5800 шт.), согласно данным агентства «Автостат».

Напомним, что лидерская пятерка по стране в целом выглядит иначе. Первые две позиции за отечественными «Ладами» — Granta (126 112 ед.) и Vesta (107 281 ед.). Следом идут корейские Kia Rio (88 064 ед.) и Hyundai Creta (73 537 ед.). Замыкает же общероссийский ТОП-5 Volkswagen Polo, в пользу которого в 2020-м сделали выбор 58 455 человек.