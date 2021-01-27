Новый Hyundai Tucson получил «заряженную» версию N Line

Опознать кроссовер Hyundai Tucson в спортивном исполнении N Line можно по аэродинамическому обвесу, перелицованной задней оптике, иному дизайну 19-дюймовых колесных дисков, контрастным черным элементам. В салоне — темная отделка потолка, красная прострочка на сидениях, иное рулевое колесо, металлические накладки на педали и пороги, а также «дерзкие» N-шильдики.
За рубежом «заряженный» Tucson будет продаваться исключительно с 1,6-литровыми силовыми установками — бензиновыми и электрифицированными. Пару им составит шестиступенчатый «автомат», а привод по желанию покупателя может быть, как полным, так и передним.
В Европе продажи Tucson N Line с традиционными ДВС стартуют весной, с гибридными — летом. Вероятнее всего, «подогретый» кроссовер приедет в Россию с движками внутреннего сгорания.
Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском офисе марки, планы по выводу этой модификации на отечественный рынок у компании есть. Правда, ни сроков, ни технических подробностей представители пока не раскрывают.
Почему бы и нет? «Туссан» входит в ТОП-3 самых востребованных корейских кроссоверов в России. За версией N Line, учитывая ее высокую стоимость (а она наверняка будет такой), вряд ли выстроются очереди, но тем не менее продажи она поддержит. К тому же нынешний, третий Tucson в спортивном N-исполнении у нас предлагался.
Напомним, что четвертый Hyundai Tucson переехал на новую платформу, увеличился в габаритах, обзавелся множеством электронных ассистентов и удивил публику революционным дизайном. С какими силовыми агрегатами новый «Туссан» приедет в Россию и сколько он будет стоить, пока неизвестно. Об этом корейцы расскажут ближе к старту продаж, который состоится в ближайшие месяцы.