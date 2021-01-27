Новый Hyundai Tucson получил «заряженную» версию N Line

Опознать кроссовер Hyundai Tucson в спортивном исполнении N Line можно по аэродинамическому обвесу, перелицованной задней оптике, иному дизайну 19-дюймовых колесных дисков, контрастным черным элементам. В салоне — темная отделка потолка, красная прострочка на сидениях, иное рулевое колесо, металлические накладки на педали и пороги, а также «дерзкие» N-шильдики.

За рубежом «заряженный» Tucson будет продаваться исключительно с 1,6-литровыми силовыми установками — бензиновыми и электрифицированными. Пару им составит шестиступенчатый «автомат», а привод по желанию покупателя может быть, как полным, так и передним.

В Европе продажи Tucson N Line с традиционными ДВС стартуют весной, с гибридными — летом. Вероятнее всего, «подогретый» кроссовер приедет в Россию с движками внутреннего сгорания.