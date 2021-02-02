Skoda распродает автомобили со скидками до 225 000 рублей

Помимо срезанных прайсов на ряд моделей, Skoda также предлагает особые условия по кредиту. Например, лифтбэк Rapid при первоначальном взносе более 50% выдадут по ставке от 0,1% годовых, а Kodiaq — от 7,9%.

Кроме того, по-прежнему действуют программы утилизации и Trade In — благодаря им на новеньком автомобиле можно сэкономить до 115 000 рублей. Это предложение, как и все остальные, действует до конца февраля.

Добавим, что в 2020 году российские дилеры Skoda реализовали 94 632 новых автомобиля, что на 7% больше чем в 2019-м. Это обеспечило чешскому автостроителю шестое место в общем зачете.

Наибольшим спросом у наших соотечественников среди «Шкод» пользуется Rapid — в его пользу в январе-декабре сделали выбор 26 267 человек. Следом идет Octavia — 21 622 проданных машин, а замыкает лидерскую тройку Kodiaq — 20 578 единиц.