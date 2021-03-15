В России стартовали продажи обновленного Kia Stinger

Главной технической новинкой рестайлингового Kia Stinger стал четырехцилиндровый 2.5 T-GDi, которым также оснащаются машины премиального бренда Genesis. Однако российскому фастбэку он не положен. Моторная гамма модели в нашей стране, как и прежде, включает двухлитровый T-GDi на 197 и 247 л. с. и 370-сильный T-GDi объемом 3,3 литра. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», привод — задний или полный.
Впрочем, кое-какие технические усовершенствования корейцы все же внесли. Инженеры поработали над системой рулевого управления R-MDPS (с электромотором усилителя на рейке) и динамическим полным приводом. Водитель может выбирать режимы движения посредством Drive Mode, пользоваться «спортивной» функцией Launch Control и переключать передачи «лепестками».
На выбор покупателя предлагается девять комплектаций. Уже в базовой фастбэк располагает светодиодной оптикой, мультифункциональным рулем, системой бесключевого доступа и запуска мотора кнопкой, трехзонным климат-контролем, датчиками дождя и освещенности, камерой заднего вида и парктрониками, электрорегулировкой водительского кресла в 8 направлениях, мультимедийкой с 8-дюймовым тачскрином и массой опций безопасности.
Приобрести Kia Stinger в простейшем исполнении со 197-сильным движком можно, заплатив от 2 409 900 рублей. Автомобиль, оснащенный мотором на 247 сил, обойдется уже как минимум в 2 744 900 целковых. А за самый мощный фастбэк с агрегатом, развивающим 370 «лошадей», дилеры попросят не менее 3 799 999 «деревянных».