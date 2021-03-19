Парк легковых автомобилей в России продолжает стареть

По данным аналитического агентства «Автостат», средний возраст европейского парка легковых автомобилей равняется 11,5 года. Причем самые молодые машины ездят по дорогам Люксембурга (6,5 года), Великобритании (8 лет) и Австрии (8,3 года).

Что же до самых возрастных легковушек, то они «проживают» в странах Восточной Европы. В числе лидеров — Литва со средним показателем в 16,8 года, Эстония (16,7 года) и Румыния (16,5 года). Не сильно отстают автопарки Чехии (14,9 года) и Хорватии (14,6 года).

Добавим, что вообще по состоянию на 1 января текущего года российский парк насчитывает порядка 45 млн легковых автомобилей — на этот сегмент приходится 76% от всего объема транспортных средств, зарегистрированных в стране. За последний год количество легковушек увеличилось на 1,1%, а за последние 10 лет — на 36,1%.