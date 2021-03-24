Nissan Pathfinder нового поколения приехал в Россию

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, старт продаж Nissan Pathfinder нового поколения намечен на сентябрь 2021 года.

Между тем, «живые» автомобили уже колесят по столичным улицам. Так, в очередной раз «Пафик», окутанный в маскировочную пленку, попался в районе Войковской. Вероятно, инженеры проводят заключительные дорожные тесты кроссовера перед его запуском в продажу.