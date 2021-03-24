Nissan Pathfinder нового поколения приехал в Россию

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, старт продаж Nissan Pathfinder нового поколения намечен на сентябрь 2021 года.
Между тем, «живые» автомобили уже колесят по столичным улицам. Так, в очередной раз «Пафик», окутанный в маскировочную пленку, попался в районе Войковской. Вероятно, инженеры проводят заключительные дорожные тесты кроссовера перед его запуском в продажу.
Известно, что под капотом восьмиместного автомобиля поселился 3,5-литровый V6 мощностью 288 сил, а аккомпанирует ему гидромеханический «автомат» о девяти ступенях.
На выбор — несколько режимов движения: стандартный, экономичный, спортивный, снежный, а также для преодоления песчаных и грязевых преград. Кроме того, кроссовер обучен таскать за собой прицеп.
«Пафик» может похвастать увесистым букетом умных электронных помощников, продвинутым мультимедийно-развлекательным центром и колоссальным набором опций.
При умеренном ценовом позиционировании новинка определенно имеет все шансы на успех в нашей стране.