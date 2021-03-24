Nissan Pathfinder нового поколения приехал в Россию

Фото: Тимофей Исаев
Несмотря на то, что продажи нового Nissan Pathfinder на российском рынке еще на начались, автомобили вовсю раскатывают по дорогам общего пользования. Похоже, у дилеров японский кроссовер появится раньше, чем планировалось.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, старт продаж Nissan Pathfinder нового поколения намечен на сентябрь 2021 года.

Между тем, «живые» автомобили уже колесят по столичным улицам. Так, в очередной раз «Пафик», окутанный в маскировочную пленку, попался в районе Войковской. Вероятно, инженеры проводят заключительные дорожные тесты кроссовера перед его запуском в продажу.

  • Фото: Тимофей Исаев
  • Фото: Тимофей Исаев

Известно, что под капотом восьмиместного автомобиля поселился 3,5-литровый V6 мощностью 288 сил, а аккомпанирует ему гидромеханический «автомат» о девяти ступенях.

На выбор — несколько режимов движения: стандартный, экономичный, спортивный, снежный, а также для преодоления песчаных и грязевых преград. Кроме того, кроссовер обучен таскать за собой прицеп.

  • Фото: Nissan
  • Фото: Nissan

«Пафик» может похвастать увесистым букетом умных электронных помощников, продвинутым мультимедийно-развлекательным центром и колоссальным набором опций.

При умеренном ценовом позиционировании новинка определенно имеет все шансы на успех в нашей стране.

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24 марта 2021
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