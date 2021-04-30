Автодилеров в России становится все меньше

За период с середины января по середину апреля российские представительства легковых брендов заключили 77 новых контрактов с дилерами, а расторгли — 110. Откуда такая большая цифра? Почти треть — автоцентры Datsun, которые «переехали» в категорию авторизованных сервисов после того, как марка ушла с рынка. Дилерская сеть Zotye сократилась на 6 точек, Genesis — на 5, Peugeot — на 3, а УАЗ и Mitsubishi — на 2 центра.

В то же время Chery открыла 8 новых автоцентров, Haval, JAC и Suzuki — по три, а FAW, Geely, Hyundai и Isuzu — по два, согласно результатам исследования агентства «Автостат». Но больше всего официальных точек за последние три месяца появилось у компании «Келес Рус», которая является дистрибьютором «легковых» Chevrolet. У нее в модельном ряду сегодня три машины — Spark, Nexia и Cobalt.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по итогам коронавирусного 2020 года число автомобильных дилеров в России сократилось на 5%. Вероятно, ушедших с рынка было бы гораздо больше, если бы не китайские производители, активно расширяющие свои дилерские сети.