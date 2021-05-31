Volkswagen может отказаться от Passat в кузове седан

Стоит сразу оговориться, что информация о том, что новый Volkswagen Passat будет выпускаться в одном-единственном кузове универсал — лишь слухи. Официально представители компании их пока никак не комментируют. Вероятно, истина откроется только ближе к премьере, которая состоится еще нескоро.

Как пишут наши британские коллеги из Auto Express, при разработке девятого Passat инженеры поставили во главу угла универсальность и практичность. По их данным, колесная база «сарая» увеличится до 2850 мм, благодаря чему на заднем ряду станет больше пространства для ног, а в грузовом отсеке — для багажа.

Volkswagen Passat B9 предложат в нескольких модификациях: ведущими станут дизельные и гибридные, но и от бензиновых вольфсбургцы пока не отказываются полностью. А вот на чем точно поставят крест(помимо, возможно, кузова седан), так это на производственной площадке в немецком Эмдене, где модель собиралась почти 40 лет. Новый Passat встанет на конвейер завода Volkswagen Group в Братиславе.