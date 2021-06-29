В России стартовали продажи «спортивного» Skoda Rapid

Внешне опознать Skoda Rapid Sport Edition, «воплощающий приверженность марки к автоспорту», можно по контрастным черным элементам: декоративным накладкам на пороги, боковым зеркалам, радиаторной решетке и эксклюзивным колесным дискам. Что же до салона, то лифтбэки особой серии располагают темными сиденьями с красной строчкой, трехспицевым рулем, хромированными накладками на педали и черной обивкой потолка.

В основе специальной версии Sport Edition лежит комплектация Ambition. Она предполагает кондиционер, светодиодные ходовые огни и фонари, обогрев передних кресел, наружных зеркал и форсунок омывателя, круиз-контроль, аудиосистему Swing с шестью динамиками, а также мультимедиа-комплекс на платформе SmartLink с возможностью подключения смартфонов и двумя USB-разъемами типа Type-C.

Что касается силовых агрегатов, то покупатель может выбрать любой вариант из ныне существующих — комплектация Ambition доступна во всех модификациях. Напомним, что сегодня Skoda Rapid оснащается в России 1,6-литровым атмосферником на 90 и 110 л. с., а также 125-сильным турбомотором в 1,4 литра. В ассортименте коробок передач — пятискоростная «механика» (для 1.6 MPI), шестиступенчатый «автомат» (для 1.6 MPI на 110 сил) и семидиапазонный «робот» (1.4 TSI).