Как восстанавливается постковидный рынок грузоперевозок

Недавно Европарламент поддержал введение в ЕС цифрового коронавирусного сертификата, который будет включать следующие данные: наличие или отсутствие прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или информацию об уже перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Ожидается, что полноценно эта система будет запущена с 1 июля. Подобная инициатива позволит облегчить передвижение внутри стран Евросоюза. Вместе с этим, пандемия заставила весь мир пересмотреть взгляды на методы ведения бизнеса, форматы работы и вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности.

Логистика, как одна из передовых отраслей, не могла не претерпеть определенные изменения вслед за общемировой конъюнктурой. О том, какие тренды сейчас определяют рынок грузоперевозок, портал «АвтоВзгляд» выяснил у экспертов международной транспортно-логистической компании «ТРАСКО» — Александра Шилинчука и Марии Яковкиной.

– Первый тренд на рынке комплектных перевозок в европейском направлении — увеличение цен на продукты, которые стали дефицитными за период активной фазы пандемии. Государства, в которых ситуация с коронавирусом стабильна, неспешно отменяют введенные ранее локдауны, производственные процессы возобновляются. Резко выросший спрос на автомобили, бытовые товары и некоторые продукты уже привел к их удорожанию. Чтобы опередить еще более значительный рост цен, производители пополняют запасы, следовательно, растут и объемы перевозок, — отмечает Александр Шилинчук, заместитель генерального директора по автомобильным перевозкам международной транспортно-логистической компании «ТРАСКО».