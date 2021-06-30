Как восстанавливается постковидный рынок грузоперевозок

Недавно Европарламент поддержал введение в ЕС цифрового коронавирусного сертификата, который будет включать следующие данные: наличие или отсутствие прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или информацию об уже перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Ожидается, что полноценно эта система будет запущена с 1 июля. Подобная инициатива позволит облегчить передвижение внутри стран Евросоюза. Вместе с этим, пандемия заставила весь мир пересмотреть взгляды на методы ведения бизнеса, форматы работы и вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности.
Логистика, как одна из передовых отраслей, не могла не претерпеть определенные изменения вслед за общемировой конъюнктурой. О том, какие тренды сейчас определяют рынок грузоперевозок, портал «АвтоВзгляд» выяснил у экспертов международной транспортно-логистической компании «ТРАСКО» — Александра Шилинчука и Марии Яковкиной.
– Первый тренд на рынке комплектных перевозок в европейском направлении — увеличение цен на продукты, которые стали дефицитными за период активной фазы пандемии. Государства, в которых ситуация с коронавирусом стабильна, неспешно отменяют введенные ранее локдауны, производственные процессы возобновляются. Резко выросший спрос на автомобили, бытовые товары и некоторые продукты уже привел к их удорожанию. Чтобы опередить еще более значительный рост цен, производители пополняют запасы, следовательно, растут и объемы перевозок, — отмечает Александр Шилинчук, заместитель генерального директора по автомобильным перевозкам международной транспортно-логистической компании «ТРАСКО».
Второй тренд, который отмечает спикер — это рост стоимости самих грузоперевозок. Так, перевозка контейнеров между Америкой и Азией через Тихий океан подорожала за время пандемии в три раза, а на трансатлантических маршрутах цены выросли почти вдвое. И это еще не потолок, поскольку Европа отстает от Азии и Америки в деле возвращения к прежним темпам производства и потребления.
– Следующий тренд, который сейчас наблюдается — стабильный рост спроса на экспортные комплектные автоперевозки из РФ. Этот спрос отражается и на постепенном росте фрахтов. Согласно нашей оценке и анализу тарифов наших партнеров-подрядчиков на лето текущего года, мы ожидаем рост фрахтов до 10%. Вместе с этим, для многих перевозчиков актуальным остается вопрос обновления своего автопарка — процесса, который был заторможен локдауном прошлого года. Это подтверждают исследования аналитического агентства «Автостат»: в апреле 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 9,7 тысяч единиц, что на 106% больше, чем в апреле 2020 года. Удвоение показателей эксперты связывают с низкой базой прошлого периода, когда в стране были введены ограничения из-за пандемии. Тенденцию по увеличению спроса на экспортные перевозки подтверждает и анализ портфеля выполненных компанией «ТРАСКО» комплектных международных автоперевозок: в европейском направлении за 4 месяца 2021 года 61% перевозок приходится экспорт. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 55%', — резюмирует Александр Шилинчук.
Помимо комплектных перевозок, восстановление экономики после коронавирусных потрясений положительно влияет на спрос на международные транспортные услуги и в части сборных грузоперевозок в европейском направлении.
– В 2021 году мы наблюдаем увеличение числа запросов на доставку сборных грузов. Так, за первые 4 месяца года количество обращений на 67,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объявленный в конце марта всеобщий локдаун фактически остановил по стране производственные и бизнес-процессы, — говорит Мария Яковкина, руководитель департамента сборных грузов «ТРАСКО». — Сборные грузоперевозки являются одним из ключевых направлений деятельности нашей компании. Конкуренция на логистическом рынке довольно жесткая — это очередной тренд, который, с одной стороны, формируют искушенного заказчика, а с другой становится стимулом для улучшения перевозчиками показателей качества оказываемых услуг. К транспортным компаниям, которые хотят сохранять лидирующие позиции, предъявляются еще более серьезные требования: им следует совершенствовать схемы доставки, внедрять наиболее эффективные решения и предлагать клиентам эксклюзивные условия.
В частности, «ТРАСКО» для удобства работы по европейским направлениям, закупила специальные полуприцепы — дабл-деккеры, которые и будут использоваться для сборных грузоперевозок. В чем их особенность? Это полуприцепы с двухуровневым «полом», на котором безопасно и удобно можно располагать грузы для их последующей транспортировки. Еще один тренд — это продолжающийся процесс цифровизации отрасли, переход на электронный документооборот, а также использование онлайн-инструментов при заказе перевозок.
Определенно, пандемия коронавируса подвергла многие сферы бизнеса значительным испытаниям, и логистический рынок не стал исключением. Однако, несмотря на сложный период 2020 года, начался период неспешного восстановления пострадавших от COVID-19 отраслей. Сейчас главным предметом споров среди экспертов являются сроки, которые потребуется бизнесу для выхода на докризисные показатели.
Наиболее оптимистичным этот прогноз выглядит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — там это восстановление обусловлено еще и поддержкой транспортного сектора со стороны органов власти.
Что касается стран ЕС, то, по различным предположениям, докризисного уровня они достигнут к концу 2021-началу 2022 года, если ситуация с пандемией не будет усугубляться. При этом многое зависит от тех мер финансовой и нефинансовой поддержки, которая будет оказана бизнесу в каждой отдельно взятой стране со стороны государства.