Баварцы показали, как будет выглядеть новое купе BMW 2-й серии

Новое купе BMW 2-й серии уже не раз попадало в объективы камер во время дорожных тестов. Но на тех фото и видео рассмотреть экстерьер детально не представлялось возможным из-за плотной камуфляжной пленки. Впрочем, разглядывать нечего и сейчас — разве что колесный диск и шильдик M Performance, который указывает на то, что перед нами самая мощная версия двухдверки.

По данным наших зарубежных коллег из Motor1, эту модификацию «вооружат» рядным шестицилиндровым двигателем, выдающим 369 л. с. «Двойки» в исполнениях попроще получат двухлитровую турбочетверку. В первом случае привод будет полным, во всех остальных — задним. А прочие технические подробности баварцы раскроют со дня на день во время премьеры.

Предполагается, что в продажу купе 2-й серии поступит ближе к концу текущего, а то и в начале следующего года. В 2022-м же автостроитель презентует «заряженную» М2. Когда двухдверка докатится до нас — и докатится ли вообще — сказать пока сложно. Но шанс есть, ведь Gran Coupe в российском модельном ряду BMW представлено. Его стартовая цена на сегодняшний день — 2 840 000 рублей.