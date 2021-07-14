Cadillac стал лидером по росту продаж в премиум-сегменте

Так, в первом полугодии официальным дилерам Cadillac удалось реализовать 1159 автомобилей, что на 125% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Для сравнения компания Infiniti, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), нарастила продажи на 76%, Audi — на 47%, Lexus — на 23%, Land Rover — на 20%, а Jaguar и вовсе ушел в минус, недосчитавшись 50%.

Наибольшим спросом среди всех «Кадиллаков» у россиян пользовались кроссоверы XT5 и XT6. Причем их активно покупали не только в шоу-румах, но и через интернет: объем онлайн-продаж марки вырос вдвое. Кстати, в Сети россияне «нащелкали» и рекордное количество предзаказов на новый Escalade. Довольно много заявок «прилетает» из регионов, где официальных дилеров Cadillac пока нет.

К слову, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал флагманский внедорожник пятого поколения. Узнать, что интересного приготовил сменивший генерацию Escalade нашим состоятельным соотечественникам, можно здесь.