Российские продажи автомобилей Infiniti подскочили на 340%

Самой популярной моделью Infiniti в России остается кроссовер QX50, который в начале года обновился, получив массу новых опций. В его пользу за последние три месяца сделали выбор 298 человек, а это на 366% больше, чем в апреле-июне 2020-го. Не сильно отстает от своего младшего брата внедорожник QX80, сумевший привлечь 244 покупателей (+314%). Остальные 108 единиц пришлись, соответственно, на кроссовер QX60 и купе Q60.

Если же смотреть по полугодию, то результат Infiniti — 1168 реализованных автомобилей, что на 76% больше, чем в январе-июне 2020-го. В частности, в последнем месяце официальные дилеры марки передали покупателям 231 машину — на 122% больше, чем в июне 2020-го.

Вероятно, росту продаж Infiniti в России поспособствует расширение модельного ряда за счет кроссовера-купе QX55, который поступит в шоу-румы осенью. Ведь даже несмотря на то, что преемника легендарной «кепки» FX в нашей стране официально еще не представили, потребители уже активно проявляют к нему интерес, о чем свидетельствуют сообщения в социальных сетях.

Кроме того, мы ждем второе поколение QX60, презентованное в июне. Но сроки появления этой машины в автосалонах представители Infiniti пока не называют.