Great Wall поставил на конвейер новый внедорожник Tank 600

В конце минувшего года компания Great Wall презентовала публике новый суббренд Tank — первой ласточкой стал внедорожник с индексом 300. На очереди вторая модель — Tank 600, который уже пошел в производство. Поскольку этот «проходимец» дебютирует лишь через несколько недель на автосалоне в китайском Чэнду, подробностей о нем не так много. Хотя, например, силовые агрегаты уже раскрыты.

Так, известно, что под капотом Tank 600 «поселится» трехлитровый V6 с двойным наддувом. Помогать ему будет 48-вольтовый стартер-генератор — суммарная мощность гибридной установки достигает 354 л. с. В качестве коробки передач выступит девятиступенчатый «автомат», привод полный, тоже без альтернативы.

Ранее компания Great Wall подтвердила, что внедорожники семейства Tank однажды приедут и в Россию. Причем не исключено, что их локализуют на заводе Haval под Тулой. Но точные сроки пока не называются — ждать нам, вероятно, придется еще долго.