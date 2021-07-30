Какие дешевые автомобили разоряют владельцев на техническом обслуживании

Следом идут LADA Granta (45 900 ₽) и Kia Rio (46 951 ₽). В ТОП-5 моделей с самым дешевым ТО также попали Hyundai Solaris (54 097 ₽) и LADA Vesta (56 600 ₽). Что же до последних позиций — то есть до самых дорогих в обслуживании бюджетников — то там «прописались» Skoda Rapid, Renault Logan и Sandero — они «разоряют» владельцев на 85 000 целковых за пять лет. Эта троица переплюнула Volkswagen Polo — у него 68 559 рублей.

Второй рейтинг, составленный аналитиками Autospot, охватывает кроссоверы и внедорожники. Здесь в первой пятерке представители отечественного и корейского автопрома: УАЗ «Патриот» (28 285 ₽), LADA Niva Legend (46 100 ₽), LADA Niva Travel (54 000 ₽), Hyundai Creta (58 944 ₽) и Kia Seltos (65 322 ₽) А в хвосте снова «французы»: за шесть ТО на Renault Duster и Kaptur дилеры просят 79 300 и 79 809 целковых соответственно.

Не сильно отстает от них Haval H5, который, впрочем, уже покинул российский рынок (дилеры распродают остатки). Он за пять лет «вытягивает» из кошелька 74 521 рубль. Правда, здесь стоит оговориться, что сервисный интервал у H5 — 10 000 км, а потому в эту стоимость входит не 6, а 9 регламентных ТО.