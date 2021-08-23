Новые «Шишига», «Соболь», «Стрела» и другие «бомбы» выставки «Армия-2021»

Общая площадь экспозиции форума «Армия-2021» в павильонах и открытых зонах занимает более 320 000 квадратных метров. Даже по постковидным меркам, если судить по различным автосалонам, это очень много. Здесь есть на что посмотреть, так как многие отечественные производители специально готовятся к этому событию. Вот самые знаковые премьеры.
УРАЛ
«Урал» представляет модель, которая идет на смену легендарной «Шишиге». Это капотный Урал-4966, спроектированный на базе «гражданской» модели 43206. У новинки бронированная кабина, наддувный «дизель» ЯМЗ и, конечно же, полный привод. Грузоподъемность — около четырех тонн. На форуме показана модель с новым дизайном армейских Уралов — с интегральным капотом, отрицательным наклоном решетки радиатора и светодиодной оптикой.
СОБОЛЬ
«Группа ГАЗ» показала и новое поколение «Соболя», правда, не под маркой ГАЗ, а под брендом ВПК. У него оперение «Соболя NN», но интерьер — от «Газели Next». Такое решение применили потому, что внутренний мир «Некста» проще и дешевле «Энэновского». Любопытно, что военная версия при наличии полного привода имеет переднюю независимую подвеску — это важная новость, так как нынешний «Соболь 4х4» полностью «зависимый». Другая интересная деталь — цельнометаллический кузов пикапа, но не факт, что именно такой вариант станет серийным.
Говоря о гражданском «Соболе», то порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что покажут его на осенней биеннале «Комтранс».
СТРЕЛА
Еще одна новинка от ООО «ВПК» (входит в «Группу ГАЗ») — внедорожный небронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 под названием «Стрела». Машина призвана заменить в армии и народном хозяйстве заслуженного ветерана — классический УАЗ-469.
Новинка довольно существенно унифицирована с полноприводным «Соболем NN». Например, лонжероны рамы у «Стрелы» свои, а вот все остальное взято от «Соболя». Двигатель — 2,8-литровый 149-сильный наддувный «дизель» Cummins ISF, который спарен с 6-ступенчатой «механикой» марки ГАЗ.
КРЫМ
Уже известный родстер «Крым» предстал на форуме в ливрее военной автомобильной инспекции. Машина, которая на 70% состоит из узлов и агрегатов LADA Kalina, предназначена для патрулирования. Правда, судя по дорожному просвету, этот автомобиль способен патрулировать лишь асфальтированные дороги, а родство с «Калиной» наводит мысли о «надежности» столь чудного на вид аппарата.