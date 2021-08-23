Новые «Шишига», «Соболь», «Стрела» и другие «бомбы» выставки «Армия-2021»

Общая площадь экспозиции форума «Армия-2021» в павильонах и открытых зонах занимает более 320 000 квадратных метров. Даже по постковидным меркам, если судить по различным автосалонам, это очень много. Здесь есть на что посмотреть, так как многие отечественные производители специально готовятся к этому событию. Вот самые знаковые премьеры.

УРАЛ

«Урал» представляет модель, которая идет на смену легендарной «Шишиге». Это капотный Урал-4966, спроектированный на базе «гражданской» модели 43206. У новинки бронированная кабина, наддувный «дизель» ЯМЗ и, конечно же, полный привод. Грузоподъемность — около четырех тонн. На форуме показана модель с новым дизайном армейских Уралов — с интегральным капотом, отрицательным наклоном решетки радиатора и светодиодной оптикой.