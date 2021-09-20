Свежие подробности о двигателях BMW 7-й серии нового поколения

По данным наших зарубежных коллег из BMW Blog, в гамму двигателей новой 7-й серии войдет три агрегата. Базовая версия 735i получит шестицилиндровый рядный мотор в 3 литра — его пиковая мощность будет достигать 273 л. с. Он же «пропишется» под капотом BMW 740i — правда, для этой модификации двигатель форсируют до 375 сил.

Старшая же версия обзаведется новым 4,4-литровым V8 (индекс S68). И если текущая BMW 750Li с аналогичным агрегатом выдает 530 сил, то в новом поколении мощность подрастет до 543 л. с.

Как мы видим, V8, вопреки слухам, баварцы сохранили. Хотя и не совсем в классическом виде — со следующего поколения «семерки» они станут гибридными. А вот V12 ждать не стоит — от них твердо решили отказаться.

Добавим, что сегодня BMW 7-й серии предлагается состоятельным россиянам в двух вариантах исполнения — обычном и удлиненном. Прайс первого начинается с отметки в 6 980 000 рублей (версия с двухлитровым бензиновым мотором на 249 л. с.). Что же до «лонга», то его можно приобрести, заплатив как минимум 9 300 000 целковых (трехлитровый «дизель» на 249 сил).