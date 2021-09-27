Реинкарнация легенды: Hummer скорее жив, чем мертв

И вот американский AM General сделал преемника, Hummer II. И сегодня можно зафиксировать первую дату рождения: сентябрь 2021. Возможно, со временем появится еще пара.
Главное в новом Hummer — иной облик, но с узнаваемыми цитатами предшественника. Важно, что количество вертикальных прорезей решетки, одолженное у прародителя всех военных внедорожников Америки — Jeep, сохранилось. Их по-прежнему семь. Вертикальных. Патентованных. Официальных.
Новейший Humwee II вместо вертикального лобового стекла получил наклонное, задавшее общий силуэт. Вслед за стеклом наклонилась патентованная решетка, двери с конфигурацией окон и чуть-чуть грузовая платформа. В препятствие теперь можно будет упереться штатным бампером с «кенгурятником», а не только влезть на него колесами, обозначавшими передний габарит.
Опубликованная статическая презентация не позволяет оценить машину в движении. Ездить на публике ей еще рано. Поэтому акцент сделан исключительно на внешности, чтоб все увидели новизну и осознали второе поколение. Это чрезвычайно важно, ведь иных отличий нет. Новый автомобиль сделан на платформе старого.
Поэтому так необходимо объяснить всем, что это совершенно другой автомобиль. Хотя в нем и без внешних подсказок есть достаточная новизна.
Наконец-то Hummer II защищен от подрыва на фугасе, чего так не хватало предшественнику, он имеет несколько вариантов бронезащиты и стеклопакеты, способные держать вражескую пулю.
Рама, подвеска, двигатель, коробка — прежние. Но если про автоматическую коробку лишь вскользь упомянуты немного странные четыре передачи, вызывавшие вопросы с 1992 года, то про двигатель есть важная подробность — его объем теперь 6.5L вместо 6.2L, остальное по-старому — это дизель V8 с турбиной мощностью 205 л. с. AM General указывает, что максимальная скорость составляет 160 км/ч, несмотря на снаряженную массу 7 тонн.
Но самое важное в новом Humwee II — переосмысленный функционал. Инженеры азартно поработали над тем, что и как крепить в машине, что и где возить, чем и откуда стрелять. Тут список инноваций безбрежен, и каждая железка на Humwee II удостоена отдельной инструкции по применению, настолько неоднозначна и многогранна ее суть.