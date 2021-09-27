Реинкарнация легенды: Hummer скорее жив, чем мертв

И вот американский AM General сделал преемника, Hummer II. И сегодня можно зафиксировать первую дату рождения: сентябрь 2021. Возможно, со временем появится еще пара.

Главное в новом Hummer — иной облик, но с узнаваемыми цитатами предшественника. Важно, что количество вертикальных прорезей решетки, одолженное у прародителя всех военных внедорожников Америки — Jeep, сохранилось. Их по-прежнему семь. Вертикальных. Патентованных. Официальных.

Новейший Humwee II вместо вертикального лобового стекла получил наклонное, задавшее общий силуэт. Вслед за стеклом наклонилась патентованная решетка, двери с конфигурацией окон и чуть-чуть грузовая платформа. В препятствие теперь можно будет упереться штатным бампером с «кенгурятником», а не только влезть на него колесами, обозначавшими передний габарит.