Троллейбусные рога для большегрузов: магистральные тягачи скоро могут заменить «троллейфуры»

Активнее других идеей тягача, запитанного от проводов, заинтересовалась Scania. На базе обычных тягачей шведы построили несколько гибридов, у которых между дизельным двигателем и коробкой передач встроен электромотор. Последний, соответственно, запитан через установленный над кабиной пантограф — или, как говорят обыватели, «троллейбусные рога».
Работает машина следующим образом: часть маршрута преодолевает на дизельной тяге, а встретив электрифицированный участок дороги, водитель может поднять «рога», чтобы дальше автопоезд передвигался на электричестве.
Кроме того, на раме тягача смонтирован небольшой тяговый аккумулятор, чтобы фура имела возможность проехать «последнюю милю» (до места погрузки-разгрузки), не запуская ДВС. Батареи хватает на 5—10 километров пути.
Электрохозяйство для «Скании» сделала компания Siemens, сообщившая некоторые выкладки об экономической целесообразности этого проекта. Первое и главное — «рогатый» грузовик обойдется аж на 50% дороже обычного.
С такими ценами новинка вроде бы малоинтересна перевозчикам. Но нет: при существующих европейских ценах на дизтопливо и электричество, переплата отобьется за 3 года — небольшой срок для магистрального тягача.
Притом дотошные немцы подсчитали: если оборудовать электросетью треть автобанов Германии, выбросы ненавидимого экологами углекислого газа упадут на 40%. И не надо никаких дорогущих водородных технологий!
И здесь самое время задаться вопросом: почему тогда «троллейфуры» не нашли повсеместного применения? Все просто: чтобы натянуть провода над автомагистралями, нужны грандиозные инвестиции — примерно 2 200 000 евро за каждый км контактной сети.
И здесь мнения разделились. В Германии на бюджетные деньги вроде бы готовы электрифицировать 4000 км тамошних трасс, притом 13 км — уже готово (ради эксперимента). Так же идеей всерьез заинтересовались Швеция и Великобритания.
А вот менее богатые страны пока наблюдают за проектом со стороны. Между тем, к 2030 году производители грузовиков должны будут сделать все, чтобы их модели выбрасывали на 30% СО₂ меньше, чем сейчас. С нынешними ДВС такое попросту невозможно…
И выходов получается три: гибридная техника, электрические грузовики или вот такие «троллейфуры». И если Еврокомиссия не включит заднюю, в ближайшие годы грузовому автопрому придется перестраиваться на новые рельсы. Или, возможно, провода.