Троллейбусные рога для большегрузов: магистральные тягачи скоро могут заменить «троллейфуры»

Активнее других идеей тягача, запитанного от проводов, заинтересовалась Scania. На базе обычных тягачей шведы построили несколько гибридов, у которых между дизельным двигателем и коробкой передач встроен электромотор. Последний, соответственно, запитан через установленный над кабиной пантограф — или, как говорят обыватели, «троллейбусные рога».

Работает машина следующим образом: часть маршрута преодолевает на дизельной тяге, а встретив электрифицированный участок дороги, водитель может поднять «рога», чтобы дальше автопоезд передвигался на электричестве.

Кроме того, на раме тягача смонтирован небольшой тяговый аккумулятор, чтобы фура имела возможность проехать «последнюю милю» (до места погрузки-разгрузки), не запуская ДВС. Батареи хватает на 5—10 километров пути.