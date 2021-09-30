Какие премиальные кроссоверы и внедорожники больше всех теряют в цене

Любопытное исследование провели аналитики агентства «Автостат» — они подсчитали остаточную стоимость премиальных кроссоверов и внедорожников в России. За основу брались данные второго квартала 2018 года и аналогичного периода 2021-го. В результате был сформирован рейтинг по сегменту SUV «для богатых» — из тех моделей, что теряют в цене за три года больше остальных.

Так, возглавил список Mercedes-Benz GLS: индекс остаточной стоимости штутгартского кроссовера с бензиновым двигателем в 4,7 л составил 58,5%. Иными словами, владельцам таких автомобилей, купленных три года назад, сегодня приходится перепродавать их почти в два раза дешевле. А учитывая тот факт, что ценник модели начинается от 9,5 млн. рублей, эта потеря весьма ощутима.

На второй строчке рейтинга оказался «заряженный» BMW X6 M, вооруженный 4,4-литровым бензиновым мотором. Его остаточная стоимость по истечении трех лет — 68,5%. Почти такой же показатель, а именно 69%, у другого «немца» — Mercedes-Benz G-класса. Если точнее, то в список попал «Гелик» с 5,5-литровым движком.

Что же до остальных премиальных кроссоверов и внедорожников, то они сохраняют более 70% первоначальной стоимости.