Как и с чем Ford хочет вернуться в Россию

Маленький комментарий для одного издания и огромное событие для российского автопрома: «Если по-русски, чем черт не шутит. Мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нем — в эти игры мы больше играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники», — внезапно заявил «Известиям» Адиль Ширинов, президент и главный исполнительный директор СП «Соллерс Форд».

Если немного «пригладить» этот несколько сумбурный ответ, получается следующее: Ford совершенно точно не будет организовывать российскую сборку бюджетных моделей вроде «Фокуса», но хочет вернуть полноразмерные внедорожники. Как, когда и какие — вопросы пока открытые.