Как и с чем Ford хочет вернуться в Россию

Маленький комментарий для одного издания и огромное событие для российского автопрома: «Если по-русски, чем черт не шутит. Мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нем — в эти игры мы больше играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники», — внезапно заявил «Известиям» Адиль Ширинов, президент и главный исполнительный директор СП «Соллерс Форд».
Если немного «пригладить» этот несколько сумбурный ответ, получается следующее: Ford совершенно точно не будет организовывать российскую сборку бюджетных моделей вроде «Фокуса», но хочет вернуть полноразмерные внедорожники. Как, когда и какие — вопросы пока открытые.
Между тем, собственные источники портала «АвтоВзгляд» также уверяют, что «Соллерс Форд» планирует расширение гаммы моделей. Ведь компания располагает двумя заводами — моторным и автомобильным, которые нужно загрузить выпуском соответствующей продукции.
Напомним, в Елабуге, на бывшем фордовском моторном заводе, вскоре должны наладить производство дизелей 2.2 TDCi для Ford Transit. Под это дело государство выдало несколько крупных займов, а перезапуск предприятия назначен на весну 2023-го.
С мотором понятно. Но какая модель составит компанию «Транзиту»? У нас есть две вводные: это, как заметил г-н Ширинов, дожен быть большой внедорожник, к которому, исходя из логики, должен подходить вышеупомянутый 2.2 TDCi.
Самая явная альтернатива — Ranger, но пикапы российской публике не очень нужны. А вот толковые рамные «везделазы» наша публика ценит превыше других машин! И у «Форда» есть такой: это модель Everest, что является ближайшим родственником вышеупомянутого «Рейнджера».
«Эвересты» продаются по всему миру: в Китае, Австралии, а также нескольких азиатских и африканских странах. Скажем, в Поднебесной бензиновый вариант сейчас предлагается за 250 000 юаней (примерно 2 800 000 ₽).
Конечно, мы не можем со стопроцентной уверенностью говорить, что «Соллерс Форд» вскоре начнет выпускать и продавать именно такие внедорожники (возможно, возвращение марки Ford вообще не состоится). Но именно Ford Everest выглядит самым подходящим на то кандидатом.