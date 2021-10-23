Как и с чем Ford хочет вернуться в Россию

Фото производителя.
Как говорится, ничто не предвещало беды: с 2019 года, когда марка Ford оставила россиян без легковых моделей, сохранив только коммерческий Transit, не приходило ровным счетом никаких новостей, намекающих на возможное возвращение бренда. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», теперь такие новости пришли.
Алексей Кованов

Маленький комментарий для одного издания и огромное событие для российского автопрома: «Если по-русски, чем черт не шутит. Мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нем — в эти игры мы больше играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники», — внезапно заявил «Известиям» Адиль Ширинов, президент и главный исполнительный директор СП «Соллерс Форд».

Если немного «пригладить» этот несколько сумбурный ответ, получается следующее: Ford совершенно точно не будет организовывать российскую сборку бюджетных моделей вроде «Фокуса», но хочет вернуть полноразмерные внедорожники. Как, когда и какие — вопросы пока открытые.

Фото производителя.

Между тем, собственные источники портала «АвтоВзгляд» также уверяют, что «Соллерс Форд» планирует расширение гаммы моделей. Ведь компания располагает двумя заводами — моторным и автомобильным, которые нужно загрузить выпуском соответствующей продукции.

Напомним, в Елабуге, на бывшем фордовском моторном заводе, вскоре должны наладить производство дизелей 2.2 TDCi для Ford Transit. Под это дело государство выдало несколько крупных займов, а перезапуск предприятия назначен на весну 2023-го.

С мотором понятно. Но какая модель составит компанию «Транзиту»? У нас есть две вводные: это, как заметил г-н Ширинов, дожен быть большой внедорожник, к которому, исходя из логики, должен подходить вышеупомянутый 2.2 TDCi.

Фото производителя.

Самая явная альтернатива — Ranger, но пикапы российской публике не очень нужны. А вот толковые рамные «везделазы» наша публика ценит превыше других машин! И у «Форда» есть такой: это модель Everest, что является ближайшим родственником вышеупомянутого «Рейнджера».

«Эвересты» продаются по всему миру: в Китае, Австралии, а также нескольких азиатских и африканских странах. Скажем, в Поднебесной бензиновый вариант сейчас предлагается за 250 000 юаней (примерно 2 800 000 ₽).

Конечно, мы не можем со стопроцентной уверенностью говорить, что «Соллерс Форд» вскоре начнет выпускать и продавать именно такие внедорожники (возможно, возвращение марки Ford вообще не состоится). Но именно Ford Everest выглядит самым подходящим на то кандидатом.

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24 октября 2021
1996