Новый Horch, как предчувствие побед АВТОВАЗа

К сожалению, вместо блистательного автомобиля концерн VW самовлюбленно демонстрирует подмену понятий и фиаско, сопоставимое с грандиозным позором Mercedes. Ведь, как известно, вместо нового и заведомо интересного автомобиля, у Mercedes случился конфуз, окончившийся лишь наклейкой с красивым именем Maybach на дорогой модификации.

Справившись с неудачей, Mercedes дал понять, что ему не стыдно, ведь до него так же бесславно Ford опозорился с итальянским ателье Ghia, до них Peugeot-Citroёn похоронили великий Talbot и уморили голодом замечательную Simca, и этот колумбарий нескончаем…

Увы, вместо возрождения великого Horch будет лишь наклейка на модификацию удлиненного седана Audi A8L. Взамен ажиотажа, грандиозное имя вызовет необходимость оправдываться, а всякий владелец современного Horch будет выглядеть мещанином во дворянстве.