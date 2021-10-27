Новый Horch, как предчувствие побед АВТОВАЗа

К сожалению, вместо блистательного автомобиля концерн VW самовлюбленно демонстрирует подмену понятий и фиаско, сопоставимое с грандиозным позором Mercedes. Ведь, как известно, вместо нового и заведомо интересного автомобиля, у Mercedes случился конфуз, окончившийся лишь наклейкой с красивым именем Maybach на дорогой модификации.
Справившись с неудачей, Mercedes дал понять, что ему не стыдно, ведь до него так же бесславно Ford опозорился с итальянским ателье Ghia, до них Peugeot-Citroёn похоронили великий Talbot и уморили голодом замечательную Simca, и этот колумбарий нескончаем…
Увы, вместо возрождения великого Horch будет лишь наклейка на модификацию удлиненного седана Audi A8L. Взамен ажиотажа, грандиозное имя вызовет необходимость оправдываться, а всякий владелец современного Horch будет выглядеть мещанином во дворянстве.
Зато процесс возрождения имен обретает новые значения. Отныне достаточно заполучить название скончавшейся фирмы и наклеить на любой автомобиль. Удовольствие, доступное не только наследникам и правообладателям, но и всем желающим с деньгами.
Ведь пример китайского Foton, внезапно получившего в руки немецкий Borgward, показал лояльную благосклонность с этому виду шулерства. Что открывает оперативный простор для аутсайдеров, не переболевших зазнайством, в частности российскому автопрому, вычеркнутому из списка серьезных игроков, но обожающего тешить себя экспортными новостями.
Используя сомнительный метод Mercedes и Audi в совокупности с китайской наглостью, наши так же могут попытаться возродить более значимые, весомые и громкие имена. Например, АВТОВАЗ выглядел бы очень броско, заявляя о возрождении Hispano-Suiza, наклеив этикетку на LADA Granta, а Isotta Fraschini на LADA Vesta. И пока Европа опасливо замолчит, спешно устроить тендер на получение дилерского контакта по продаже возрожденных легенд в Швейцарии, Испании и Италии.
КамАЗ, недавно получивший из казны миллиард рублей и постоянно озирающийся на легковой сегмент, отлично возродил бы Delaunay-Belleville, прикрутив саморезами французский логотип к электрической «Кама-1». А тоскующий в приближении скорой кончины УАЗ лихо выглядел бы, возродив швейцарский Piccard-Pictet. И только Aurus оказался бы в очевидном выигрыше, сунувшись в Америку с наклейкой возрожденного Packard.
И если все усилия отечественного автопрома вместо вожделения и восторгов вызовут лишь санкции, внутренний производитель все равно окажется в выигрыше. Ведь экспорт на сегодня остается одним из последних способов подкормиться за государственный счет, получив финансирование за сам факт усилий, вне зависимости от результата продаж.
Попутно и в историю войдем, красиво постояв рядом с Maybach и Horch.