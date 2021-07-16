Lotus Omega: в продаже появился самый быстрый седан в мире

Иногда фирмы по выпуску ширпотреба позволяют себе яркий бросок к вершинам, эмоциям и попранию стереотипов. Ведь был в истории Citroën SM 1970 года с V6 от Maserati, в 1977 году была Škoda 130 RS, тиражом меньше 1000 штук. В 1993 внезапный Renault Clio Williams в количестве 3800 шт.
А вот как-то раз и Opel захотел сделать что-нибудь особенное. Например, самый быстрый седан в мире. Первым шагом на этом пути стало освоение в 1986 году принципиально нового автомобиля Omega-А. Получилась большая и красивая машина, в очередной раз больно наступившая на хвост Mercedes, но тактично остановившаяся на пределе собственной репутации. А через четыре года Opel решил заплыть за буйки и вступил в договорные отношения с великим британским Lotus, начав разработку нехарактерного изделия ограниченного тиража с выдающимися характеристиками и пугающей скоростью. Хотя историки бы не удивились. Они помнят рекордные автомобили Opel RAK, изумившие мир в 1928 году скоростью в 230 км/ч.
В 1990 году в Англии начали мелкосерийное производство самого быстрого седана своего времени — Lotus Omega. Имя Opel как-то отпало, и хотя машина продавалась через официальную дилерскую сеть Opel, сохранив на капоте логотип, в истории и заявке аукционного дома Artcurial она остается в первую очередь произведением Lotus. Кстати, на передних крыльях и крышке багажника имя Opel отсутствовало, зато красовалась желтая эмблема Lotus.
Первым делом англичане выкинули неплохой мотор 3.0л GM и поставили свой собственный рядный шестицилиндровый 3.6л, с четырьмя клапанами на цилиндр, двумя турбокомпрессорами Garrett и интеркулером. Трамблер тоже выкинули и поставили три катушки зажигания. Мощность двигателя составила 377 л. с. Спидометр предусмотрительно разметили до 300 км/ч.
Коробку передач взяли от Corvette C4, никому не сказав, что у американцев она была немецкой фирмы ZF. Затем поработали с подвеской и аэродинамическим обвесом. Полигон показал, что максимальная скорость Lotus Omega — 277 км/ч. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5 секунд, до 200 км/ч за 17.3 секунды и продолжает разгоняться до конца шкалы спидометра.
В 1990 году это был самый быстрый седан на Земле, что и требовалось заказчику. Чтобы обывателям было с чем сравнивать, англичане аккуратно забыв про Mercedes и Porsche отметили в пресс-релизе, что так же быстро умеет ездить только Ferrari Testarossa, тем самым изящно избежав конфронтации с любыми обидчивыми немцами. Изготавливались Lotus Omega только под заказ и общий тираж составил 907 экземпляров.
Когда в нашу страну началось аккуратное проникновение иностранных брендов и стали появляться официальные дилеры, в компанию See-Us (один из первых дилеров Opel) обратился клиент, пожелавший купить именно такой быстрый Lotus Omega. Но ведь в свободной продаже их никогда не было. К тому же, заказать их мог не всякий. Учитывая насколько быстрым и требовательным к водительскому мастерству получился автомобиль, Lotus принимал заказы только от сертифицированных людей, подтвердивших уровень мастерства выступлением в автоспорте.
Недавно разбогатевший русский клиент спортсменом не был, поэтому машину хотел с особым неистовством. Но в фирме See-Us работал великий гонщик и испытатель НАМИ Марк Подольский, список достижений которого мог убедить Lotus. Но не убедил. Зато для англичан требуемым сертификатом стало участие Марка Подольского на Camel Trophy. Невозможно было предположить, что рейд по бездорожью Lotus ценит столь высоко. В итоге единственный экземпляр Lotus Omega был отправлен в Россию официальному дилеру и с успехом продан бодрому клиенту.
На аукционе в Монако заявлен Lotus Omega 1993 года выпуска под номером 644 с пробегом 91 000 км. Всю годы и трех владельцев он пережил во Франции. Список ремонтов у него чрезвычайно скромный: в 2018 году был заменен компрессор кондиционера. В 2020 году заменены сальники клапанов. Отремонтированы форсунки и заменен стартер. Два турбокомпрессора были заменены в июне 2021 года. Видно, что автомобиль провел во Франции спокойную жизнь. В молодости Lotus Omega продавали за 125 000 немецких марок. Сейчас аукционный дом Artcurial оценивает стоимость экземпляра от 30 000 до 50 000 евро.