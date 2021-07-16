Lotus Omega: в продаже появился самый быстрый седан в мире

Иногда фирмы по выпуску ширпотреба позволяют себе яркий бросок к вершинам, эмоциям и попранию стереотипов. Ведь был в истории Citroën SM 1970 года с V6 от Maserati, в 1977 году была Škoda 130 RS, тиражом меньше 1000 штук. В 1993 внезапный Renault Clio Williams в количестве 3800 шт.

А вот как-то раз и Opel захотел сделать что-нибудь особенное. Например, самый быстрый седан в мире. Первым шагом на этом пути стало освоение в 1986 году принципиально нового автомобиля Omega-А. Получилась большая и красивая машина, в очередной раз больно наступившая на хвост Mercedes, но тактично остановившаяся на пределе собственной репутации. А через четыре года Opel решил заплыть за буйки и вступил в договорные отношения с великим британским Lotus, начав разработку нехарактерного изделия ограниченного тиража с выдающимися характеристиками и пугающей скоростью. Хотя историки бы не удивились. Они помнят рекордные автомобили Opel RAK, изумившие мир в 1928 году скоростью в 230 км/ч.

В 1990 году в Англии начали мелкосерийное производство самого быстрого седана своего времени — Lotus Omega. Имя Opel как-то отпало, и хотя машина продавалась через официальную дилерскую сеть Opel, сохранив на капоте логотип, в истории и заявке аукционного дома Artcurial она остается в первую очередь произведением Lotus. Кстати, на передних крыльях и крышке багажника имя Opel отсутствовало, зато красовалась желтая эмблема Lotus.