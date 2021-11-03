Mazzanti Evantra Pura: как догнать и перегнать Lamborghini

В 2002 году два итальянских приятеля Лука Маццанти и Вальтер Фаралли решили открыть собственное производство очень дорогих, красивых, спортивных автомобилей Faralli&Mazzanti. Предполагаемый тираж — от одного до пяти экземпляров в год. Пример хорвата Мате Римака (Rimac Automobili and Greyp Bikes) показал жизнеспособность такой модели бизнеса.
Но если Лука Маццанти умело трудился над очень современными и быстрыми машинами, то Вальтер Фаралли занимался реставрацией старинных авто и к будущему не тяготел, пребывая очарованным стариной. Что не помешало обоим взяться за проект, подобно русскому аналогу Bilenkin Classic Cars, когда реставрация олдтаймеров сначала привела к свапу, а затем и к постройке новых автомобилей.
Как и у Биленкина, первая машина Antas (2006 год) получилась под избыточным влиянием Вальтера Фаралли, слишком долго ремонтировавшего старье. Вышел ретромобиль, но без присущего эпохе изящества. Так себе машина, обрюзгшая от старости. И на старых агрегатах от Maserati Bora 1971 года. Мотор V8 объемом 4,7 л, МКП-5 ZF 5S-17. Четыре двухкамерных карбюратора Weber 42DCNF14 с неплохой отдачей в 310 л. с. и моментом 420 Нм. Привод задний, мост неразрезной! Максимальная скорость 270 км/ч, разгон до «сотни» — 5 секунд. Население Земли машину проигнорировало.
В 2009 оба итальянца сделали еще заход на тему и собрали машину Vulca. Она явно помолодела, но тяготение к ретро никуда не делось и вместо супермодного автомобиля получилось вялое подражание. «Вулка» выглядела не как реинкарнация суперкара прошлых лет, а как старая машина, но хорошо сохранившаяся и нераспознаваемая, поскольку похожа сразу на всех, но на кого именно — не понять. Вместо старого мотора попробовали новый V10 BMW S85. До «сотни» разгон сократился на секунду и составил 4 сек, а максимальная скорость выросла до 337 км/ч.
После чего партнеры расстались и Фаралли вернулся к реставрации древностей, забрав свою часть имени из логотипа фирмы, а Маззанти рванул в XXI век и начал творить штучный суперкар Evantra с центральным расположением силового агрегата V8 от GM. Evantra — богиня бессмертия у этрусков. Но из этого не следовало, что работать над ней позволительно всю жизнь и в 2013 был вполне готов ходовой макет.
Получилось весьма удачно, почти как у Lamborghini, стартовавшего в ранге тракториста выскочки, но ставшего респектабельным сеньором. Музей тосканского дизайна (Mu.De.To) на всякий случай купил себе экземпляр Evantra, предвидя коллекционное будущее машины и выгодные аукционные перспективы. Самое примечательное в работе над Evantra было в поиске двигателя. Лука Маззанти захотел добыть оппозитную «шестерку» с турбонаддувом, что в Европе неизбежно приводит к переговорам с Porsche. Немцы итальянца прогнали, посчитав все еще одноразовым пижоном, а не ровней сеньору Lamborghini. Поэтому Лука отправился к американцам, которые так любят состязаться в изготовлении двигателей «из коробки», предназначенных не для конвейера, а для всех, у кого чешутся руки привернуть мотор на сеялку, табуретку или умерший папин пикап.
Но первым Лука купил мотор V8 от Chevrolet Corvette объемом 7 л мощностью 700 л. с. и моментом 848 Нм. Максимальная скорость — 350 км/ч, что вполне сопоставимо со старым Lamborghini Diablo. Но важнее всего разгон до «сотни» — 3.2 секунды. Это важнейший показатель для любого строителя суперкаров.
Впереди 2022 год. Луке необходима новая модель. Но ее нет. Следовательно, надо как-то удивить публику и чем-то привлечь ее внимание. Ценой в 550 000 евро? Нет. Нужно что-нибудь решительное и увлекательное. Например, новый двигатель. И тут настает время тех самых американских моторов «из коробки». Но ZZ632 вышел с опозданием, хотя его атмосферная суть, шикарный объем в 10,4 л и мощность в 1000 л. с. очень подошли бы к автомобилю, который супер. Не менее интересен Mopar V8 Hellephant объемом 7 л и мощностью 1014 л. с.
Но Лука купил у GM V8 с двумя турбинами. И хотя суперкаростроение настаивает на хвастовстве, выдающейся кубатурой пришлось пожертвовать и применить мотор, про объем которого предстоит рассказывать, комкая слова и уводя взгляд в сторону: 6,2 литра. И мощность не выдающаяся в 761 л. с. при моменте 910 Нм.
Поэтому главный акцент якобы нового автомобиля Mazzanti Evantra Pura сделан на самом драгоценном показателе. Разгон до «сотни наконец-то подтверждает заявку 'супер» — 2,9 секунды. Вот теперь Mazzanti начал не только мечтать, но и дотягиваться до уровня Lamborghini.