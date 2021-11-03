Mazzanti Evantra Pura: как догнать и перегнать Lamborghini

После чего партнеры расстались и Фаралли вернулся к реставрации древностей, забрав свою часть имени из логотипа фирмы, а Маззанти рванул в XXI век и начал творить штучный суперкар Evantra с центральным расположением силового агрегата V8 от GM. Evantra — богиня бессмертия у этрусков. Но из этого не следовало, что работать над ней позволительно всю жизнь и в 2013 был вполне готов ходовой макет.

Получилось весьма удачно, почти как у Lamborghini, стартовавшего в ранге тракториста выскочки, но ставшего респектабельным сеньором. Музей тосканского дизайна (Mu.De.To) на всякий случай купил себе экземпляр Evantra, предвидя коллекционное будущее машины и выгодные аукционные перспективы. Самое примечательное в работе над Evantra было в поиске двигателя. Лука Маззанти захотел добыть оппозитную «шестерку» с турбонаддувом, что в Европе неизбежно приводит к переговорам с Porsche. Немцы итальянца прогнали, посчитав все еще одноразовым пижоном, а не ровней сеньору Lamborghini. Поэтому Лука отправился к американцам, которые так любят состязаться в изготовлении двигателей «из коробки», предназначенных не для конвейера, а для всех, у кого чешутся руки привернуть мотор на сеялку, табуретку или умерший папин пикап.

Но первым Лука купил мотор V8 от Chevrolet Corvette объемом 7 л мощностью 700 л. с. и моментом 848 Нм. Максимальная скорость — 350 км/ч, что вполне сопоставимо со старым Lamborghini Diablo. Но важнее всего разгон до «сотни» — 3.2 секунды. Это важнейший показатель для любого строителя суперкаров.