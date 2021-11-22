General Motors открыла новый завод Factory ZERO

На конвейеры обновленного завода Factory ZERO встанут пикап GMC Hummer EV 2022 модельного года, внедорожник GMC Hummer EV 2024-го, электрифицированная модификация грузовичка Chevrolet Silverado, беспилотный шаттл Cruise Origin и ряд других «электричек», которые еще не анонсированы. Когда предприятие заработает в полную силу, на нем будет задействовано более 2200 человек.

— Чтобы обеспечить наш амбициозный переход на электрокары, производственные мощности GM по сборке электромобилей в Северной Америке достигнут 20% к 2025 году, и 50% — к 2030-му. Factory ZERO служит моделью для преобразований, которые произойдут на других заводах по всему миру в ближайшие годы, — отметил Джеральд Джонсон, исполнительный вице-президент GM по глобальному производству и устойчивому развитию.

Все автомобили, выпускаемые на Factory ZERO, будут построены на платформе GM Ultium, созданной специально для машин «на батарейках». Она включает не только саму архитектуру транспортного средства, но и аккумуляторные элементы, двигатели, блоки, приводы и интегрированную силовую электронику. Использование этой «тележки» позволит унифицировать и оптимизировать процессы сборки, что, в конечном счете, снизит капиталовложения.