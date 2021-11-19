Как заставить сотрудников ГИБДД быстро приехать на место аварии

Понятно, что если в ДТП никто не пострадал, ему автоматически присваивается статус несрочного. А если в одной из машин мама с маленьким ребенком, которого некому забрать? Или пожилой человек, больной? А если авария настолько неудачна, что автомобили умудрились перекрыть полторы полосы из двух существующих? Но все это неважно: выяснением «прочих» обстоятельств сотрудники ГИБДД себя не нагружают, им ведь и без того дел хватает.

Но да ладно, вернемся к нашей аварии. Гаишники предложили водителям переночевать в своих машинах (покидать же место ДТП нельзя), но эта идея им, разумеется, не понравилась. Решили еще раз обратиться в 112: рассказать о случившемся, попросить совет. Сотрудники службы посочувствовали, сообщили, что не имеют на ГИБДД никакого влияния и никак не могут ускорить ее приезд. Однако все же есть кое-кто, кому это под силу — полиции!

Оператор подсказал номер телефона местного отделения и оформил еще одну — то ли третью, то ли уже пятую — заявку. Уж не знаем, как выстраиваются взаимоотношения между обычными и дорожными полицейскими, как они управляют друг другом, но это сработало. Буквально через 15 минут после того, как водители пообщались с дежурным, раздался звонок от гаишника (не того, что «завтра», другого) — уточнил адрес, пообещал приехать в течение получаса, приехал.