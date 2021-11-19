Как заставить сотрудников ГИБДД быстро приехать на место аварии

Типичная московская авария: в вялотекущей пробке на Дмитровском шоссе грузовой фургончик «догоняет» легковушку. Никто не пострадал, повреждения несерьезные, разногласий у водителей нет. Но поскольку у одного из участников ДТП автомобиль застрахован по КАСКО, на место происшествия через службу 112 вызываются сотрудники ГИБДД. Вызываются, но не реагируют. Тоже вполне типичная для столицы история.
Автомобилисты, усугубившие и без того непростую дорожную ситуацию, подождали 40 минут и вновь обратились в 112. После того, как они оставили вторую заявку, инспекторы таки соизволили с ними связаться. Понимая, что сотрудники ГИБДД — люди важные, серьезные и очень занятые, водители настраивались и на двух-, и на пятичасовое ожидание (в черте города то). Но полицейские обозначили другие сроки: «Много аварий, приедем завтра». Завтра!
Понятно, что если в ДТП никто не пострадал, ему автоматически присваивается статус несрочного. А если в одной из машин мама с маленьким ребенком, которого некому забрать? Или пожилой человек, больной? А если авария настолько неудачна, что автомобили умудрились перекрыть полторы полосы из двух существующих? Но все это неважно: выяснением «прочих» обстоятельств сотрудники ГИБДД себя не нагружают, им ведь и без того дел хватает.
Но да ладно, вернемся к нашей аварии. Гаишники предложили водителям переночевать в своих машинах (покидать же место ДТП нельзя), но эта идея им, разумеется, не понравилась. Решили еще раз обратиться в 112: рассказать о случившемся, попросить совет. Сотрудники службы посочувствовали, сообщили, что не имеют на ГИБДД никакого влияния и никак не могут ускорить ее приезд. Однако все же есть кое-кто, кому это под силу — полиции!
Оператор подсказал номер телефона местного отделения и оформил еще одну — то ли третью, то ли уже пятую — заявку. Уж не знаем, как выстраиваются взаимоотношения между обычными и дорожными полицейскими, как они управляют друг другом, но это сработало. Буквально через 15 минут после того, как водители пообщались с дежурным, раздался звонок от гаишника (не того, что «завтра», другого) — уточнил адрес, пообещал приехать в течение получаса, приехал.
Напомним, что согласно п. 7.3. Административного регламента МВД, инспекторы должны приезжать на вызов незамедлительно. Другой вопрос, что нигде не разъясняется, что такое это самое «незамедлительно», никаким нормативным правовым актом четкие сроки не устанавливаются. А потому водителям остается надеяться лишь на порядочность и милосердие сотрудников ГИБДД.
А тем оформлять аварии неинтересно. Вот и пытаются всячески уклониться, ссылаясь на пробки, дикий цейтнот, кучу приоритетных аварий с пострадавшими, нехватку кадров. Но поскольку сказать гражданину в лоб «мы не приедем" — нельзя, инспекторы предлагают водителям, зафиксировав все обстоятельства, самим подъехать в отделение или использовать европротокол. Причем некоторые даже угрожают штрафами.
По словам юристов, и то, и другое — право, но никак не обязанность автомобилиста. Если вы не можете или не хотите оформляться по европротоколу, настаивайте на приезде сотрудников. Звоните снова и снова в 112, обращайтесь в дежурную часть отделения напрямую, сообщите о случившемся в 'районную» полицию. Аккуратно, без лишних эмоций предупредите гаишников, что намерены жаловаться.
И обязательно потом пожалуйтесь на официальном сайте! А иначе мы так и будем бесконечно терпеть эти гаишные издевательства.