В России стартовали продажи обновленных Kia Seltos и Picanto

Компания Kia продолжает обновлять шильдики на своих моделях: привычный овальный логотип уступает место «голым» буквам — тем самым, что читаются как «КИ». Пришла очередь кроссовера Seltos и хетчбэка Picanto. Причем у «Селтоса», шагнувшего в следующий модельный год, новая эмблема — единственное изменение. А, и еще ценник: отныне за кроссовер в базовом исполнении дилеры просят на 10 000 ₽ больше, то есть от 1 359 900 ₽.

Малыш Picanto тоже отныне носит обновленный логотип. Кроме того, теперь он предлагается с одним-единственным мотором. К сожалению, в прошлом остался более мощный движок на 84 л. с., с которым автомобиль демонстрировал, в общем-то, неплохую для своего класса динамику. Хетчбэк 2022 модельного года комплектуется исключительно литровым MPI на 67 сил. Спасибо, что хоть трансмиссию выбрать можно: 5МКП или 4АТ.

Ценник у Picanto также подрос: на 25 000 до 924 000 ₽ в базовом исполнении. К слову, всего каких-то полгода назад за крошку-хетча просили от 829 000 целковых. Хотя, чему удивляться. Цены стремительно растут, и вряд ли в обозримом будущем всеобщее подорожание приостановится.