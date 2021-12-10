Bentley открыла инновационный инженерно-испытательный центр

Новый испытательный центр представляет собой двухэтажное сооружение площадью 4600 м2, из которых 773 «квадрата» отведено под офисы, а еще 1550 — под динамометрический стенд. С его помощью инженеры смогут моделировать различные уклоны дороги, а также измерять концентрацию вредных веществ в отработавших газах машин с ДВС, гибридов и будущих электрокаров в диапазоне температур от −20 до +50 °C.

Кроме того, на территории предприятия появится специальная лаборатория для определения уровня вредных выбросов в реальных условиях движения (RDE) с использованием новейших портативных измерительных систем. В общей сложности в инженерно-испытательном центре будет задействовано 100 сотрудников.

— Событие, о котором мы объявили сегодня, — еще один важный этап программы модернизации Bentley. Новый центр даст нам возможность тестировать собственные двигатели и сделать наш передовой завод в Крю еще более совершенным. К 2024 году мы будем предлагать электрические или гибридные версии всех выпускаемых моделей, — отметил д-р Матиас Рабе, член правления Bentley Motors, ответственный за инженерию.