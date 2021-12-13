MINI Cooper четвертого поколения рассекретили за год до премьеры

Фото: www.autohome.com.cn
О том, что MINI приступила к разработке следующей генерации своего бестселлера, стало известно еще осенью, когда британцы поделились планами на ближайшие девять лет. Тогда же они показали изображение прототипа — разумеется, закамуфлированного. А теперь в Сети появились фотографии машины без какой-либо маскировки: спасибо фотошпионам из Китая, заметившим новинку во время дорожных испытаний.
Кристина Извекова

Так, судя по снимкам, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Autohome, самый популярный MINI не претерпел никаких кардинальных изменений, сохранив узнаваемые черты. Дизайнеры внесли незначительные корректировки в переднюю часть авто — в частности, подретушировали фары и радиаторную решетку. А вот сзади поставили совершенно новые фонари, лишившиеся фрагмента британского флага.

Что же до салона, то руль «потерял» одну спицу, а центральная консоль — многих физических клавиш. Обращает на себя внимание и отсутствие приборной панели: ее, очевидно, полностью заменит проекционный дисплей. Экран мультимейдиного комплекса остался круглым, однако более тонким и крупным. Вероятно, будут и другие новшества, но о них, не имея прочих снимков, рассуждать рано.

Известно, что новый MINI компактнее своего предшественника. Таким образом, он возвращается в А-сегмент, уступая место совершенно новому кроссоверу, который британцы представят позже. Технической информации о четвертом «Купере» на сегодняшний день нет. Как сообщалось ранее, дебютирует автомобиль с электрической силовой установкой, хотя версии с традиционными ДВС в гамме останутся.

Остается добавить, что новый MINI покажут во второй половине 2022 года, а его продажи стартуют в 2023-м. Пока же можно обзавестись моделью третьей генерации. За трехдверный хетчбэк дилеры просят от 2 240 000 рублей, за пятидверный — от 2 300 000. Предлагается россиянам и электрический «Мини», но его стоимость куда выше: за «зеленую» машину придется выложить не менее 3 600 000 «деревянных».

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13 декабря 2021
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