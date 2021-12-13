MINI Cooper четвертого поколения рассекретили за год до премьеры

Так, судя по снимкам, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Autohome, самый популярный MINI не претерпел никаких кардинальных изменений, сохранив узнаваемые черты. Дизайнеры внесли незначительные корректировки в переднюю часть авто — в частности, подретушировали фары и радиаторную решетку. А вот сзади поставили совершенно новые фонари, лишившиеся фрагмента британского флага.

Что же до салона, то руль «потерял» одну спицу, а центральная консоль — многих физических клавиш. Обращает на себя внимание и отсутствие приборной панели: ее, очевидно, полностью заменит проекционный дисплей. Экран мультимейдиного комплекса остался круглым, однако более тонким и крупным. Вероятно, будут и другие новшества, но о них, не имея прочих снимков, рассуждать рано.