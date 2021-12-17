Nissan отметил юбилей завода возобновлением производства модели Bluebird

Нынешний Nissan Bluebird представляет собой электромобиль, позаимствовавший агрегаты у родственного Leaf. И название у него теперь немного другое — отныне он именуется Newbird. «Новая птица» может похвастать 40 киловатт-часной батареей, разделенными аккумуляторными модулями (моторный отсек и багажник) для лучшего распределения веса, модернизированными рулевой и тормозной системами.

А что же у нас по характеристикам? Заявлено, что на одном полном заряде батареи Nissan Newbird может преодолеть порядка 130 миль — то есть около 210 км. Что же до ускорения до первой сотни, то оно занимает у «Новой птицы» чуть меньше 15 секунд. Да, не впечатляет. Зато у авто есть оригинальный логотип на капоте, который подсвечивается диодами, когда машина стоит на месте.

Остается лишь добавить, что Nissan Newbird — это всего-навсего спецзаказ, «дань уважения высококачественному производству, которое является визитной карточкой Nissan в Великобритании уже более трех десятилетий», как сказал управляющий директор Nissan Motor GB Ltd. Эндрю Хамберстоун. А потому ждать новинку в шоу-румах — тем более в России — не стоит.