Volvo готовит к премьере свой первый беспилотный автомобиль

— Использование нового программного обеспечения автопилотирования от Zenseact и датчиков LiDAR от Luminar в качестве стандартного оснащения нашего нового полностью электрического внедорожника позволяет кардинально поменять правила игры как для самой Volvo Cars, так и для автомобильной безопасности и автономного вождения в целом, — говорит руководитель отдела исследований и разработок Volvo Cars Матс Моберг.

Важно сказать, что Ride Pilot — это полностью автономный комплекс, который избавляет водителя от необходимости следить за дорожной ситуацией. По словам представителей компании Volvo, за рулем можно будет читать, писать письма, работать, общаться — да что угодно, только не крутить «баранку». И производитель при этом берет ответственность на себя.

Точная дата премьеры Ride Pilot пока не называется. Очевидно, все будет зависеть от того, как скоро завершатся обязательные проверки. Ведь прежде чем выпускать беспилотник на дороги общего пользования, необходимо убедиться в том, что он действительно безопасен.

Однако уже известно, что первыми автомобиль с Ride Pilot опробуют водители Калифорнии. Но ограничиваться Штатами шведы на намерены — в дальнейшем они расширят географию.