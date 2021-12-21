Беспилотники и «электрички»: туманные перспективы коммерческого транспорта

Фото: www.aviorconsulting.com.au
Для коммерческого транспорта наступила эпоха больших перемен. С одной стороны, это странные законодательные инициативы, а с другой — приходящие технические: грузовые беспилотники, «электрички», применение различных инновационных систем слежения за водителем. Как происходящее сказывается на отрасли и работниках? Разобраться в современных реалиях грузового сегмента порталу «АвтоВзгляд» помог Михаил Пальков, заместитель генерального директора по транспорту международной логистической компании «ТРАСКО».
Кристина Извекова

Михаил, начнем со злободневного. Минтранс РФ предлагает реорганизовать процедуру техосмотра для грузовиков: исключить из чек-листа несколько обязательных процедур, а некоторые — изменить. Несколько перевозчиков уже выступили против, подчеркнув, что это не только усложнит процесс, но и будет способствовать росту «грузовой» аварийности. А как вы относитесь к происходящему?

— Любые преобразования должны быть технически и логически обоснованными. На мой взгляд, нужно обязательно оставить проверку систем, влияющих на безопасность. Например, тормозной или рулевого управления. В остальном, если реорганизация приведет к упрощению процедуры без потери качества исполнения, такой вариант допустим.

Фото: ТРАСКО

Техосмотр — это важно, но одной из главных и очевидных причин грузовой аварийности является «старость» автопарка. По вашему мнению, российские транспортные компании в большинстве своем меняют сильно подержанную технику на просто подержанную или все же покупают новую?

— Говорить за всех не могу: каждая компания выбирает транспорт, исходя из своих потребностей, возможностей и политики организации. Расскажу, как обстоят дела у нас. Мы постоянно отслеживаем рынок на предмет новинок, и если видим, что новый автомобиль удовлетворяет наши запросы, то рассматриваем возможность его приобретения. У «ТРАСКО» довольно внушительный автопарк — более 420 автопоездов, и технику мы берем исключительно новую.

Было бы логично предположить, что государство, бьющееся за снижение числа «грузовых» аварий, как-то стимулирует транспортные компании обновлять автопарк…

— Нет, со стороны государства никаких активностей нет. Все обновления автопарка — исключительно наша инициатива, и она полностью ложится на плечи компании.

Фото: Автодор - Платные Дороги

А как вы понимаете, что пришла пора заменить ту или иную машину на новую? Ориентируетесь на срок эксплуатации, отзывы водителей или что-то другое?

— Прежде всего мы ориентируемся на возраст автомобиля. Помимо этого, принимаем в расчет и ценовой фактор на рынке.

Рано или поздно настанет момент, когда в массовом порядке на дорогу выйдут грузовые беспилотники. Как вы оцениваете такие перспективы? Планируете ли расширять свой автопарк за счет автономных автомобилей?

— Следует понимать, что для повсеместного внедрения беспилотных транспортных средств требуется соответствующая инфраструктура, которая технически полностью бы отвечала вопросам безопасности. Не стоит забывать и о регуляторной базе — ее также необходимо скорректировать. В общем, гипотетически возможность пополнения автопарка автономными машинами есть, но говорить об этом преждевременно.

Фото: www.1zoom.me

А электрические грузовики? Задумываетесь ли о частичном переходе на электротягу? Насколько это вообще разумно и выгодно для транспортных компаний?

— Пока машины на электротяге можно рассматривать только для коротких маршрутов, которые пролегают через территории со станциями подзарядки. К тому же, например, в условиях большого города это хорошая альтернатива стандартным автомобилям в плане экологичности. А вот применение электрических авто для поездок на более далекие расстояния напрямую зависит от их эксплуатационных характеристик и наличия необходимой инфраструктуры по маршруту.

Насколько нам известно, некоторые транспортные компании уже используют их в работе. Планирует ли «ТРАСКО» в обозримом будущем приобрести хотя бы пару грузовиков на электротяге?

— На самое ближайшее будущее у нас таких планов нет. Однако стремительное изменение ситуации в нашем бизнесе не исключает подобных покупок. Мы просто не можем позволить себе отстать от требований рынка.

Автодор - Платные Дороги

Раз уж вы затронули тему инфраструктуры и далеких расстояний. В стране активно строятся платные дороги, и пользоваться ими власти практически вынуждают. Пример: подмосковная ЦКАД открывается, а доступ грузовиков на МКАД сильно ограничивается. С другой стороны, перевозчики, вроде как, существенно экономят на «платках» время. Так скоростные магистрали — это благо или все же нет?

— Платные дороги действительно существенно сокращают время доставки груза, однако повышают себестоимость перевозки — здесь должен быть оптимальный баланс. И надо понимать, что высокие цены за проезд по скоростным магистралям обязательно найдут свое отражение в конечной цене перевозимых товаров.

Да, недешево, зато быстро и, кажется, безопасно. Кстати, возвращаясь к вопросу «грузовой» аварийности, как с ней борются в других странах? И почему Россия не может пойти по тому же пути?

— Автопроизводители устанавливают на автомобили ряд штатных и дополнительных систем, позволяющих снизить аварийность в принципе. Поэтому не соглашусь с тезисом, что у России в этом отношении вектор движения какой-то особый — машины-то здесь эксплуатируются часто тех же марок.

Дело тут, скорее, в готовности каждого конкретного игрока рынка ответственно и профессионально исполнять возложенные на себя обязательства.

Это что касается самих автомобилей. А если говорить об инициативах властей, направленных на снижение грузовой аварийности? Или за рубежом дела обстоят точно так же?

— За границей продолжает ужесточаться контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха, который напрямую связан с аварийностью. Вместе с этим законодательно инициируется штатная установка оборудования, позволяющего в режиме онлайн контролировать нарушения. Эта философия вполне понятна: чем меньше нарушений, тем ниже аварийность.

К слову, о заграницах. Некоторое время назад Министерство транспорта Великобритании пригласило на работу дальнобойщиками шоферов из Европы и России. Но наши сограждане на предложение не откликнулись, даже несмотря на хорошие зарплаты. Как вы считаете, почему?

— Великобритания является достаточно специфичным регионом. Во-первых, с точки зрения визовых правил. Второй момент заключается в особенностях организации дорожного движения — оно в стране левосторонее, что удобно в повседневном плане далеко не всем.

Фото: note.com

Третий момент — гарантия трудоустройства. Она для приглашенных соискателей составляла всего 3—6 месяцев — возможность продолжения работы после этого срока была под вопросом. Вместе с этим стоит упомянуть и дорогостоящие перелеты, и платные медицинские услуги, которые в Великобритании являются одними из самых дорогих в мире…

Ну и напоследок о наболевшем. Несмотря на пандемию коронавируса и, как следствие, всевозможные ограничения и трудности, грузовые перевозки в стране растут. Можно ли говорить о полном восстановлении рынка?

— Если мы говорим об объемах перевозок внутри страны, то могу отметить следующее: в период активной фазы пандемии в 2020 году мы фиксировали рост числа внутрироссийских перевозок по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года. Если же говорим о международных грузоперевозках — в текущем году они идут в рост.

Так, прирост в этом сегменте по итогам 9 месяцев 2021 года составил по компании порядка 19% в сравнении с 2020-м. Что касается восстановления рынка — ситуация сегодня очень многомерна. Мы наблюдаем новые волны COVID-19, новые «нерабочие» периоды и локдауны. Все это не может не оказать влияния на экономику. Более того, коронавирус — это лишь один из факторов, влияющих сегодня на мировые бизнес-процессы. Полагаю, что о полном восстановлении рынка говорить пока рано.

безопасность дорожного движения, беспилотный автомобиль, электромобили, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
21 декабря 2021
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