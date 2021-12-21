Беспилотники и «электрички»: туманные перспективы коммерческого транспорта

— Техосмотр — это важно, но одной из главных и очевидных причин грузовой аварийности является «старость» автопарка. По вашему мнению, российские транспортные компании в большинстве своем меняют сильно подержанную технику на просто подержанную или все же покупают новую?

— Говорить за всех не могу: каждая компания выбирает транспорт, исходя из своих потребностей, возможностей и политики организации. Расскажу, как обстоят дела у нас. Мы постоянно отслеживаем рынок на предмет новинок, и если видим, что новый автомобиль удовлетворяет наши запросы, то рассматриваем возможность его приобретения. У «ТРАСКО» довольно внушительный автопарк — более 420 автопоездов, и технику мы берем исключительно новую.

— Было бы логично предположить, что государство, бьющееся за снижение числа «грузовых» аварий, как-то стимулирует транспортные компании обновлять автопарк…

— Нет, со стороны государства никаких активностей нет. Все обновления автопарка — исключительно наша инициатива, и она полностью ложится на плечи компании.