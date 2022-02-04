Скидка за автохлам: в России возобновят программу утилизации старых машин

Программу утилизации старых автомобилей опробовали в России в 2010—2011 годах. Потом к ней вернулись в 2014—2015, когда страну подкосил экономический кризис, ударивший в том числе и по автопрому. А в 2018-м Минпромторг РФ поставил в этой истории точку. Но, похоже, проект могут возобновить. По крайней мере, Владимир Путин уже отдал распоряжение проработать идею перезапуска программы.

Говорить о том, на каких условиях она будет действовать теперь, преждевременно — ведь Минпромторгу только предстоит заняться этим вопросом. Но напомним, как было раньше: владельцы старых автомобилей (от 10 лет), подпадавших под программу, могли утилизировать свою «ласточку», а в качестве компенсации получить скидку. Тогда на покупку легковушки давали 50 000 рублей, а грузовика — до 350 000.

— Сейчас российский и мировой автопром находятся в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не со стороны спроса. Хорошо известна проблема электронных компонентов, которых не хватает для покрытия спроса, из-за чего растут цены. Поэтому нам нужно правильно выбрать момент, чтобы эту программу запустить, — цитирует «Интерфакс» первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.