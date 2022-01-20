Индивидуализация ОСАГО: эксперты подвели итоги 2021 года

Когда история с индивидуализацией ОСАГО только начинала набирать обороты, многие беспокоились о том, что она приведет не к снижению, а к увеличению стоимости полисов. Однако, как показала практика, цена остается на прежнем уровне. Так, если в 2020-м за «автогражданку» просили 5559 рублей, то в 2021-м она подросла незначительно — до 5581. И это объясняется ожесточенной конкуренцией среди страховых компаний.

Куда ощутимее увеличивается число автомобилистов, получивших скидки. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в первой половине 2021-го 94,1% водителей оформили полисы по сниженной на 5% цене (на 3,3 млн. человек больше, чем в 2020-м). А получить коэффициент бонус-малус, подразумевающий скидку в 20%, смогли 16,3 млн. автовладельцев (на 3,6, млн. больше).

Напомним, что 9 января стартовал третий этап проекта индивидуализации ОСАГО. Среди нововведений — расширенный тарифный коридор (10% для частных легковушек) и пересмотренные коэффициенты стажа-возраста и аварийности. По словам экспертов, это «подарит» опытным водителям до 8% экономии на «автогражданке», аккуратным — тоже до 8%, а опытным и аккуратным — до 16%.