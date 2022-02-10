Стало известно, как будет выглядеть приборная панель обновленной LADA Vesta

Изображения приборной панели, предназначенной для посвежевшей LADA Vesta, появились в открытой базе Роспатента. Судя по всему, перед нами щиток средних комплектаций: аналоговые тахометр и спидометр, небольшой монохромный цифровой дисплей. На нем — информация о работе некоторых систем автомобиля (в том числе круиз-контроля и мониторинга рядности движения), запас топлива, время и температура за бортом.

Почему мы решили, что такую приборную панель получат именно средние версии? По слухам, седаны и универсалы в топовом исполнении смогут похвастать полностью виртуальным щитком диагональю 10 дюймов. А еще у них будет вертикальный тачскрин мультимедийного комплекса. Более подробно о необычной передней панели обновленной «Весты» портал «АвтоВзгляд» рассказывал в этом материале.

Как бы то ни было, а официальных подтверждений придется подождать. АВТОВАЗ выкатит посвежевшую модель в лучшем случае весной, хотя премьера может отложиться и до лета. Пока же довольствуемся текущей версией «Весты»: за седан дилеры просят от 862 900 рублей, а за универсал — от 954 900. Что же до «горячей» Vesta Sport, то ее ценник уже достиг 1 338 900 целковых.