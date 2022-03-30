Почему Renault не сможет бросить АВТОВАЗ, а Daimler — КамАЗ

Французская Renault Group рассматривает возможность выхода из состава акционеров АВТОВАЗа, сообщает агентство Bloomberg. Для этого контрольный пакет, состоящий из 67,6% акций, якобы планируется передать некому местному инвестору.
На роль этого самого инвестора больше всего подходит «Ростех», которому принадлежат оставшиеся 32,4% вазовского капитала… Однако госкорпорация находится под европейскими санкциями, а значит, провести сделку между французской и российской стороной будет почти невозможно.
Впрочем, продажа ценных бумаг — самая крайняя мера, на которую концерн будет готов пойти, только если российские войска будут продолжать специальную операцию. На текущий момент никаких решений по России боссы Renault не приняли.
Более того, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в Тольятти вовсю идут работы над новой моделью LADA. Новинка базируется на платформе Global Access альянса Renault-Nissan, а значит, руководство АВТОВАЗа не получало команд об остановке сотрудничества!
Компания Daimler Truck, принадлежащая концерну Mercedes-Benz, является держателем 15% акций российского КАМАЗа, а заодно — совладельцем совместного предприятия «ДК Рус», что производит грузовики Mercedes-Benz и Fuso.
На прошлой неделе глава Daimler Truck Мартин Даум провел пресс-конференцию, главный итог которой оказался довольно неожиданным: в компании до сих пор не приняли никаких решений относительно своего дальнейшего парнерства с КАМАЗом!
И здесь ровно та же ситуация, что сложилась между Renault и АВТОВАЗом. Кроме «Ростеха» покупать камазовские акции больше некому, а он приобрести ценные бумаги напрямую, увы, не может. Поэтому стороны пока вынуждены занимать выжидательную позицию.
Опрошенные «Коммерсантом» юристы считают, что заграничные акционеры могут передать свои акции номинальному лицу. То есть формальные юридические связи между российской компанией и иностранным лицом прекращаются, но возможность контролировать компанию остается.
Правда, подобная схема несет большие риски… Поэтому более логичным выглядит создание новых юрлиц через офшоры и продажа долей участия им. В этому случае раскрытие конечных бенефициаров бизнеса будет дсотаточно трудоемким.
В любом случае, Renault не сможет просто взять и бросить АВТОВАЗ, а Daimler — КамАЗ. Ведь вдобавок российские власти придумывают раличные правовые механизмы, чтобы заграничные инвесторы не могли выйти из бизнеса.