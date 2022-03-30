Почему Renault не сможет бросить АВТОВАЗ, а Daimler — КамАЗ

Французская Renault Group рассматривает возможность выхода из состава акционеров АВТОВАЗа, сообщает агентство Bloomberg. Для этого контрольный пакет, состоящий из 67,6% акций, якобы планируется передать некому местному инвестору.

На роль этого самого инвестора больше всего подходит «Ростех», которому принадлежат оставшиеся 32,4% вазовского капитала… Однако госкорпорация находится под европейскими санкциями, а значит, провести сделку между французской и российской стороной будет почти невозможно.

Впрочем, продажа ценных бумаг — самая крайняя мера, на которую концерн будет готов пойти, только если российские войска будут продолжать специальную операцию. На текущий момент никаких решений по России боссы Renault не приняли.

Более того, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в Тольятти вовсю идут работы над новой моделью LADA. Новинка базируется на платформе Global Access альянса Renault-Nissan, а значит, руководство АВТОВАЗа не получало команд об остановке сотрудничества!