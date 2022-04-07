Вопреки кризису: ТОП-5 самых популярных китайских марок в России

Лидерство в сегменте китайских марок по-прежнему удерживает Haval: из шоу-румов дилеров сего бренда в первом весеннем месяце выехало 1573 автомобиля, что «всего» на 44% меньше чем в марте 2021-го. Да, потери ощутимые, но все же они ниже средних по рынку. В спину своим конкурентам из «Хавэйла» дышит Geely, и у этой компании дела обстоят куда лучше: 1492 реализованные машины, сравнительно несерьезное падение на 14%.

На третьей строчке расположился «премиальный» Exeed, сумевший не то, что удержаться, а даже укрепить свои позиции — в пользу кроссоверов этого бренда сделали выбор 505 человек, что на 63% больше чем в прошлом году (спасибо низкой сравнительной базе). Четвертой с весомым недобором финишировала компания Chery (498 ед., −79%), а пятой — Changan (311 ед., −36%).

Если же смотреть статистику за весь первый квартал года, то лидерская пятерка включает все те же игроков, но выстроенных в ином порядке. Так, «золото» — у Haval (8311 ед., +27%), «серебро» — у Chery (6225 ед., −1%), «бронза» — у Geely (5543 ед., +59%). На четвертом месте оказался активно набирающий обороты Exeed (2312 ед., +345%), а замыкает ТОП-5 самых востребованных «китайцев» Changan (1277, +12%).