Почему покупку нового автомобиля стоит отложить до лета

С начала военной спецоперации на Украине — с того момента, как против России стали вводить жесткие санкции — прошло без малого два месяца. И если в первые недели наши сограждане особо активно атаковали дилерские центры, то к середине марта ажиотаж спал. По словам основателя онлайн-аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергея Пиголкина, даже в столице есть салоны, которые за целый месяц не продали ни одной машины.
— То есть автомобили в наличии есть, но их не покупают, потому что у потребителя случился ценовой шок. И только сейчас, вот в последние дни, начались какие-то продажи — за счет того, что дилеры, осознав ситуацию, приступили к снижению прайсов, — отметил г-н Пиголкин, выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» на тему покупки автомобилей за границей.
Чего же ждать дальше? По словам Арарата Мардояна, соучредителя компаний «Автодилер Университет» и «Автодегустатор», делать прогнозы в текущих условиях можно лишь на ближайшие три месяца. А к лету, как предполагает наш эксперт, дилеры выстроят иные логистические цепочки, а также наладят партнерские отношения с новыми производителями.
Следовательно, вопрос с дефицитом должен более-менее решиться. А если решится вопрос с дефицитом, то опустятся и цены. Дилерам больше не придется удерживать машины в своих салонах с помощью высоких прайсов, к тому же они начнут активнее зарабатывать на «бэушках», так что менеджеры станут более сговорчивыми.
А подробнее о сложившейся ситуации на российском рынке и нюансах приобретения автомобилей за рубежом можно узнать из видеоконференции — здесь.