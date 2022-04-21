Почему покупку нового автомобиля стоит отложить до лета

С начала военной спецоперации на Украине — с того момента, как против России стали вводить жесткие санкции — прошло без малого два месяца. И если в первые недели наши сограждане особо активно атаковали дилерские центры, то к середине марта ажиотаж спал. По словам основателя онлайн-аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергея Пиголкина, даже в столице есть салоны, которые за целый месяц не продали ни одной машины.

— То есть автомобили в наличии есть, но их не покупают, потому что у потребителя случился ценовой шок. И только сейчас, вот в последние дни, начались какие-то продажи — за счет того, что дилеры, осознав ситуацию, приступили к снижению прайсов, — отметил г-н Пиголкин, выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» на тему покупки автомобилей за границей.