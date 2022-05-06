В обход санкций: у водителей больше не будет проблем с запчастями

Пока политики продолжают греметь речами, бизнес очень аккуратно и тихо сводит дебет с кредитом. И с последним, стремительно подросшим в силу резкого увеличения накладных расходов, дела обстоят все хуже. Он «прет», стремясь сожрать не только господачки, но и прибыль. Что в таком случае должны сделать дельцы? Правильно: договориться. Так в России появился термин «параллельный импорт», который не затрагивает имиджевую часть или, если хотите, честь производителя, что грудью встал на защиту всего хорошего и против всего плохого, но позволяет продолжить зарабатывать уже ментально потраченные деньги. Как это работает?
Любой бренд, будь то Samsung или Apple, официально разгневан на Россию, но неофициально, читай — реально, нуждается в российском рынке, потому что план делать надо. Ведь грохот оружейных залпов не поможет оправдать недостачу перед акционерами, которые, в свою очередь, уже посерели от происходящего на биржах. Пятидесятипроцентное падение Netflix — только начало, прелюдия, так сказать.
Панорама сверху выглядит следующим образом: в роли молота — доморощенные политики, которые поют «в унисон» с «законодателями мэинстрима», в роли наковальни — свои же акционеры, которые не понимают, почему должны заплатить из кармана за чьи-то либеральные идеи. Посередине — предприятие, руководство которого должно и рыбку съесть, и газетку не испачкать.
Как загрузить заводы, выполнить план по количеству и прибыли, но не получить молотком по голове? Правильный ответ — организовать схему, по которой официально никто ничего не поставляет, но продажи «в никуда» стремительно растут. Условная ООО «Ромашка», извините, Romashka Ltd или Romashka GMBh покупает у представительства в неприметной стране (например, Эритрее или, чего далеко ходить, Казахстане) партию запчастей или машин, которыми потом может распоряжаться как душе угодно. Закопать, сжечь или продать дальше.
Методом хитрой бумажной волокиты — сам товар со склада никуда, естественно, не перемещается — названный груз переходит из рук в руки, а потом оказывается где? Конечно, в России. Древний, как мир, и рабочий, как гвоздь, прием, тонкости которого всегда можно спросить у представителей Ирана, уже пол века живущих под санкциями. Кстати, недавно были в Москве — не иначе, делились опытом.
Кто же уже договорился с Министерством промышленности и торговли — а это именно сделка, заключенная и, нет сомнений, что свято соблюдаемая к всеобщему благу — о параллельном импорте? Из «автомобильщиков» в параграф «Автомобили и запчасти» попали Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge и Hummer. Честно говоря, волнует отсутствие в перечне «голубого овала», но в «датском королевстве» сейчас неспокойно. Договорятся позже. В графе «Двигатели и их части» указано и вовсе четверо: Nissan, Volvo, Hyundai и Volkswagen.
О чем этот весьма условный перечень нам должен сказать? Владельцы автомобилей, попавших в список, не будут испытывать сложностей с комплектующими и сервисом. Разве что посещение официального дилера теперь будет не столь привлекательным, как ранее.
А вот отсутствие в перечне Renault, Peugeot и Citroёn, а также MB и BMW с Audi подсказывает, что европейцы «тихой сапой» планируют пересидеть бурю и продолжить «как было». Поторопилась Renault с раздачей собственности «в хорошие руки»?
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