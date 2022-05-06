В обход санкций: у водителей больше не будет проблем с запчастями

Пока политики продолжают греметь речами, бизнес очень аккуратно и тихо сводит дебет с кредитом. И с последним, стремительно подросшим в силу резкого увеличения накладных расходов, дела обстоят все хуже. Он «прет», стремясь сожрать не только господачки, но и прибыль. Что в таком случае должны сделать дельцы? Правильно: договориться. Так в России появился термин «параллельный импорт», который не затрагивает имиджевую часть или, если хотите, честь производителя, что грудью встал на защиту всего хорошего и против всего плохого, но позволяет продолжить зарабатывать уже ментально потраченные деньги. Как это работает?

Любой бренд, будь то Samsung или Apple, официально разгневан на Россию, но неофициально, читай — реально, нуждается в российском рынке, потому что план делать надо. Ведь грохот оружейных залпов не поможет оправдать недостачу перед акционерами, которые, в свою очередь, уже посерели от происходящего на биржах. Пятидесятипроцентное падение Netflix — только начало, прелюдия, так сказать.

Панорама сверху выглядит следующим образом: в роли молота — доморощенные политики, которые поют «в унисон» с «законодателями мэинстрима», в роли наковальни — свои же акционеры, которые не понимают, почему должны заплатить из кармана за чьи-то либеральные идеи. Посередине — предприятие, руководство которого должно и рыбку съесть, и газетку не испачкать.